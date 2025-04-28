Экс-главе «Крымавтотранса» дали 9 лет за взятки мебелью и ремонтом квартиры

Суд приговорил бывшего директора ГУП «Крымавтотранс» Оксану Мазур к 9 годам колонии за получение взятки в виде ремонта ее квартиры и покупки мебели. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым. Также, согласно приговору, осужденная должна выплатить штраф в размере 3 млн рублей.

Суд установил, что Мазур с декабря 2022 года по июнь 2023 года получила от индивидуального предпринимателя взятку в виде услуг по ремонту принадлежащей ей квартиры стоимостью более 368 тыс. рублей за заключения с последним контракта на ремонт административного здания.

В январе 2023 года осужденная получила от другого бизнесмена взятку в виде мебели стоимостью более 1,4 млн рублей в принадлежащую ей квартиру за заключение договора о поставке мебели для возглавляемого ею предприятия.

Отбывать наказание женщине предстоит в исправительной колонии общего режима. После выхода из исправительного учреждения она не сможет занимать руководящие должности еще шесть лет.

Ранее крымское управление СК РФ сообщало, что экс-директор признала свою вину и сотрудничала с органами следствия.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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