Жителя Крыма задержали за призывы к уничтожению моста

В Крыму задержали мужчину, который призывал разрушить Крымский мост. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ РФ.
52-летний безработный мужчина проживал в поселке Советский и являлся активным участником украинских чатов в мессенджере Telegram, передает РИА «Новости».
«В одном из таких чатов гражданин разместил комментарии, содержащие призывы к уничтожению Крымского моста», – говорится в сообщении.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.
Симферополь, Зоя Осколкова
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