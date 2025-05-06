Жителя Крыма задержали за призывы к уничтожению моста

В Крыму задержали мужчину, который призывал разрушить Крымский мост. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ РФ.

52-летний безработный мужчина проживал в поселке Советский и являлся активным участником украинских чатов в мессенджере Telegram, передает РИА «Новости».

«В одном из таких чатов гражданин разместил комментарии, содержащие призывы к уничтожению Крымского моста», – говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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