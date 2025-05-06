У жителя Керчи изъяли артиллерийские снаряды и авиабомбу

Полиция изъяла взрывоопасные предметы у 58-летнего жителя Керчи. Об этом сообщили в МВД Крыма.

Полицейские осматривали помещения в рамках плановых мероприятий по выявлению опасных предметов в жилом секторе. В гараже обнаружили металлические предметы, визуально напоминающие боеприпасы.

«В числе обнаруженных объектов: артиллерийские бронебойные и осколочно-фугасные снаряды калибра от 20 мм до 47 мм; две большие ружейные противотанковые кумулятивные гранаты; одна противотанковая кумулятивная авиационная бомба», – отметили в полиции.

Экспертиза подтвердила, что изъятые предметы – это промышленно изготовленные взрывные устройства военного назначения, причем действующие. Также в гараже нашли взрывчатку иностранного происхождения.

В отношении владельца гаража возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение взрывных устройств». Сам мужчина утверждает, что боеприпасы были выкопаны на окраинах города, он хранил их как историческую ценность.

Керчь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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