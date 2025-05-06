российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 6 мая 2025, 13:55 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

У жителя Керчи изъяли артиллерийские снаряды и авиабомбу

Фото МВД по Республике Крым

Полиция изъяла взрывоопасные предметы у 58-летнего жителя Керчи. Об этом сообщили в МВД Крыма.

Полицейские осматривали помещения в рамках плановых мероприятий по выявлению опасных предметов в жилом секторе. В гараже обнаружили металлические предметы, визуально напоминающие боеприпасы.

«В числе обнаруженных объектов: артиллерийские бронебойные и осколочно-фугасные снаряды калибра от 20 мм до 47 мм; две большие ружейные противотанковые кумулятивные гранаты; одна противотанковая кумулятивная авиационная бомба», – отметили в полиции.

Экспертиза подтвердила, что изъятые предметы – это промышленно изготовленные взрывные устройства военного назначения, причем действующие. Также в гараже нашли взрывчатку иностранного происхождения.

В отношении владельца гаража возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение взрывных устройств». Сам мужчина утверждает, что боеприпасы были выкопаны на окраинах города, он хранил их как историческую ценность.

Керчь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Крым+Севастополь

Жителя Крыма задержали за призывы к уничтожению моста / В ДТП в пригороде Симферополя один человек погиб и трое пострадали / В Севастополе ученик принес в школу страйкбольную гранату, пострадала девочка / США готовы признать Крым частью России в рамках сделки о мире на Украине / В Керчи обнаружили три новых выброса мазута / Суд в Лондоне приговорил к тюрьме экс-губернатора Севастополя / В Крыму построят два новых водохранилища / В Крыму с начала года погибли более 100 дельфинов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Крым+Севастополь,