В Крыму один человек погиб в аварии с автобусом

В Крыму автобус с пассажирами столкнулся с фургоном. В результате один человек погиб. Об этом сообщили в прокуратуре.

ДТП произошло в районе села Знаменка Красногвардейского района. Автобус, двигавшийся по маршруту «Луганск-Севастополь», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

37-летний водитель фургона от полученных травм скончался. В автобусе в момент аварии находились 15 человек, в том числе шестеро детей, они не пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан»).

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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