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Вторник, 27 мая 2025, 14:15 мск

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В Крыму ввели режим ЧС из-за гибели части урожая

В четырех районах Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за гибели части урожая. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.

По словам главы минсельхоза Крыма Дениса Кратюка, режим ЧС действует в Нижнегорском, Красногвардейском, Советском и Белогорском районах. Весенние заморозки негативно сказались на плодоношении деревьев черешни, персика и сливы.

Кратюк уточнил, что весна 2025 года принесла с собой не только три волны заморозков, но и почвенную и атмосферную засуху.

По предварительным оценкам, пострадали 3190 гектаров садов, из них 1300 – значительно повреждены, больше 28 тысяч гектаров зерновых и полевых культур находятся в стадии увядания, передает РИА «Новости».

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Крым+Севастополь

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