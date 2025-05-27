В Крыму мужчина угрожал продавцу гранатой и требовал алкоголь

Житель Крыма пытался ограбить заправку, угрожая кассиру гранатой. Подозреваемого задержали служащие Росгвардии.
Инцидент произошел в Евпатории. Местный житель пришел на АЗС и показал кассиру гранату, он потребовал отдать ему спиртное. Сотрудник нажал на «тревожную кнопку», грабитель поспешил скрыться.
Прибывшие на место правоохранители обнаружили подозреваемого неподалеку и задержали его. Оказалось, что мужчина был ранее судим и только недавно освободился из изолятора временного задержания.
Выяснилось, что грабитель угрожал кассиру муляжом гранаты РГД-5. Он попытался избавиться от него при побеге.
Симферополь, Зоя Осколкова
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