В Крыму мужчина угрожал продавцу гранатой и требовал алкоголь

Житель Крыма пытался ограбить заправку, угрожая кассиру гранатой. Подозреваемого задержали служащие Росгвардии.

Инцидент произошел в Евпатории. Местный житель пришел на АЗС и показал кассиру гранату, он потребовал отдать ему спиртное. Сотрудник нажал на «тревожную кнопку», грабитель поспешил скрыться.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили подозреваемого неподалеку и задержали его. Оказалось, что мужчина был ранее судим и только недавно освободился из изолятора временного задержания.

Выяснилось, что грабитель угрожал кассиру муляжом гранаты РГД-5. Он попытался избавиться от него при побеге.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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