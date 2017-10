Легендарный американский рок-музыкант Том Петти умер после сердечного приступа

Знаменитый американский рок-музыкант Том Пети скончался в Лос-Анджелесе на 67-м году жизни после сердечного приступа.

Легендарный исполнитель умер вечером 2 октября в университетской клинике в результате остановки сердца. Музыканта обнаружили в его доме в Малибу без сознания. Его отвезли в больницу и подключили к системам искусственного жизнеобеспечения, но спасти Пети было уже нельзя – врачи констатировали, что мозг музыканта не подает признаков активности. В заявлении его родственников говорится, что исполнитель скончался в окружении семьи, коллег по группе и друзей. Ранее ряд американских СМИ поспешили сообщить о кончине Петти после того, как его нашли в бессознательном состоянии, но эту новость опровергла дочь музыканта.

Том Пети прославился в 1970-е годы в составе своей группы Tom Petty and the Heartbreakers. Он выпустил целый ряд хитов, получивших всемирную известность – American Girl, Stop Draggin' My Heart Around, Breakdown, Listen to Her Heart и многие другие. Всего в дискографии музыканта насчитывается 3 сольных альбома и 13 в составе группы. Музыкант также играл в группе The Traveling Wilburys вместе с Джорджем Харрисоном, Бобом Диланом, Роем Орбисоном и Джеффом Линном. В 2002 году Петти удостоился звезды в Зале славы рок-н-ролла.

Стоит отметить, что только на прошлой неделе завершился концертный тур Петти, посвященный 40-летию группы Heartbreakers.

