Компромисс с совестью: почему наша жизнь ничего не стоит в глазах других

Политическая обстановка в России вновь обостряется и по цепной реакции влечет за собой изменения в обществе. Такие пертурбации касаются совершенно разных сфер жизни, и при этом влияют на мировоззрение и поведение людей в обычной жизни. Искусство, в особенности театральное и кинематографическое, крайне редко остается «за пределами» политики. Ярко-выраженная общественная позиция или даже политическая ангажированность того или иного деятеля искусства, ограничивает возможности «чистого» восприятия его творения.

Такие мысли напрашиваются после знакомства с вышедшим сегодня в прокат фильмом «История одного назначения» режиссера Авдотьи Смирновой, супруги одного из главных идеологов российских экономических реформ 1990-х годов, главы «Роснано» Анатолия Чубайса и внучки знаменитого советского писателя Сергея Смирнова. Значительную часть средств для съемок картины выделил российский олигарх Роман Абрамович. Несмотря на то, что это упоминание об авторстве и спонсорах может вызвать опасения в излишней политичности фильма, в действительности эта картина является очень мягким напоминанием о вечных ценностях и возвращает нас к важному вопросу о том, сколько на самом деле стоит человеческая жизнь.

Выпуск кинодрамы приурочен к 190-летию великого русского писателя Льва Толстого и описывает реальную, но малоизвестную историю 1866 года: военный писарь Василий Шабунин был приговорён военным полевым судом к расстрелу за пощечину командиру. При этом сам писатель не только был непосредственным участником разбирательства, но и в суде выступил в качестве адвоката.

«Мне хотелось, чтобы молодой русский зритель перестал воспринимать 19-й век, как неолит. Передать, что 19 век совсем рядом, что это те же мы, только они были лучше образованы и у них значительно лучше манеры», – сказала режиссер Авдотья Смирнова, выступая накануне на пресс-конференции в Москве.

Стоит отметить, что с задумкой справиться удалось – речь главных героев не звучит напыщенно и высокопарно. Кроме того, задуманного эффекта удалось добиться с помощью современного музыкального сопровождения – автором музыки к картине выступил популярный рэп-исполнитель Баста.

Но настоящим вызовом со стороны режиссера и сценаристов – литературоведа Павла Басинского и Анны Пармас, которая известна современному зрителю как режиссер последних клипов группировки «Ленинград», в том числе нашумевшего «Экспоната» – стала первая попытка возродить на экране великого русского классика в его более молодые годы.

«Сам сценарий сочинялся трудно. Написать слова, которые произносит Лев Николаевич Толстой – это задача наглая, амбициозная и трудновыполнимая», – признала Смирнова.

Однако, стоит отметить, что эта задача была выполнена достаточно аккуратно. Граф в исполнении Евгения Харитонова, который уже успел сняться в сериале «След» и фильме «Брестская крепость», выглядел мудрым и выдержанным, но живым и эмоциональным человеком, находящимся на финальной стадии формирования личности.

У Смирновой получилось создать по-настоящему толстовское произведение. Действие развивается спокойно, без «экшена». Большое внимание уделено раскрытию персонажей, диалектике их души. При этом режиссер поднимает очень актуальные вопросы и для современного общества. Как пояснила Смирнова, она решила экранизировать этот эпизод из жизни писателя, потому что он показывает, что и сто лет назад «это все та же Россия и мы сейчас точно такие же».

«Вот есть такая проблема, что все по отдельности хорошие люди, у каждого есть своя мотивация и она вполне себе человеческая. В ней нет ничего бесчеловечного, а вместе получается несоразмерная жестокость. Мы затрагиваем тему закона и справедливости, справедливости и милосердия. Проблема выбора, жестокости закона, мощь против маленького человека», – сказала Смирнова.

Исторический консультант Джон Шемякин со своей стороны подчеркнул, что эта история сильно повлияла на самого Толстого, хотя он не часто упоминал о ней.

«Начиная с 1866 года, Толстой начинает последовательно отбирать у своего читателя любые компромиссы с повседневностью, любую возможность человека договориться с окружающим миром. С этого момента мы видим следующую схему: есть среда, из среды возникает беда, с бедой надо-то то делать, законные способы ликвидации этой среды не возможны и может помочь только чудо. Никакие легальные нормальные методы в стране, по мнению Льва Николаевича Толстого не срабатывают», – сказал Шемякин.

В интервью РИА «Новый День» консультант пояснил, что герои произведений Толстого – ровно, как и главные действующие лица истории о писаре Шабунине, не «совершают ничего выходящего за пределы». «Каждый продолжает жить, как и жил. Но Лев Толстой показывал, что нет – это невозможно. Прежним уже не будет никто», – отметил он.

Здесь явно чувствуется аллегория с рассказом писателя «После бала», опубликованном в 1903 году, где он размышляет, почему человек не может самостоятельно понять, что хорошо, а что дурно, если «случай» не откроет ему правду.

В результате работы Смирновой мы получили картину, которая не только заставляет задуматься о том, что, если «злу» есть оправдание, оно не прекращает быть злом. Сегодня суете повседневности, среди постоянных сообщениях о гибели людей в результате аварий и терактов, о жестокости, которая наполняет все телеэфиры, жизнь одного человека стала казаться особенно ничтожной.

Сегодня, к сожалению, у нас нет Толстого, который напомнит, что компромисса нет и на сделку с совестью пойти не удастся, напомнит, что смерть, произошла она за тысячи километров от нас или в соседнем дворе, всегда трагедия, что сострадание и честность нельзя включать и выключать по своему удобству.

В заключении, возвращаясь к теме возможной политизированности этого фильма стоит процитировать слова самого режиссера. Смирнова отметила, что все параллели с Олегом Сенцовыми или режиссером Кириллом Серебренниковым, которые сразу же привела либеральная общественность после предпоказов фильма, на самом деле являются только совпадениями.

«Этот сценарий задумывался в 2015 году. Тогда ни дела «7 студии», ни дела Сенцова еще не было. Это актуальность, которая догнала картину. Я не испытываю радости, по поводу того, что реальность делает картину такой сегодняшней. Это напрашивающиеся сравнения. Но любой человек, который знаком с кинопроизводством понимает, что это было невозможно – кино делается долго», – подчеркнула Смирнова.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.09.18

Установлена причина смерти солистки The Cranberries Долорес О'Риордан. / Детский писатель обвинил издательства и киностудии в воровстве на государственном уровне. / Названа причина эмиграции певицы Юлии Самойловой. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»