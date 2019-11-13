«Дом со львом» как модель мира

Уникальная история реставрации не менее уникального «Дома со львом» в Саратовской области показывает, насколько близко может оказаться «незаметное» и настоящее культурное достояние, которое теперь заново открыто обществу. Об этом в авторской колонке для РИА «Новый День» пишет политтехнолог, психолог, эксперт по PR и GR-коммуникациям Алена Август.

…под небом голубым в Саратовской губернии, в Хвалынском районе, в маленькой деревне Поповке живет лев золотой… Живет в настенных росписях уже ставшего знаменитым «Дома со львом», где волшебным образом реставратор Юлия Терехова с единомышленниками уберегла и льва, и гусей с пастухом, и матушку-ангела (и так бывает!), и невидимого быка (он же корова), и множество наивных рисунков неизвестного художника, много лет назад оставившего в староверской глухой деревушке на стенах обычного дома плоды своей фантазии – в необычных сюжетах и красках.

9 ноября 2019 года «Дом со львом» празднично открылся, реставрация практически завершена.

В словах «Дом со львом» – 10 букв. И 10 лет прошло с момента, когда студенты Саратовского университета обнаружили в Поповке полуразрушенный крестьянский дом с расписным интерьером, датированным 10-ми годами прошлого века. Фотографии дома потрясли исследователей народного искусства – с них улыбался лев, гоготали гуси, распахивали огромные глаза херувимы… Расписные крестьянские дома, сохранившиеся до наших дней – редкость, а росписи такой большой площади и такого высокого качества, как в доме в Поповке – просто уникальная находка. Власти сначала, как принято говорить, «выразили заинтересованность», но хватило этой заинтересованности лишь на полгода, да и в практические действия интерес не перешел. Дом ждала судьба множества ветхих деревенских построек – раскатали бы «на баню». Но домик, как говорит теперь Юля Терехова, «нашелся». И она выкупила его за 80 тысяч рублей. Студентка. Без богатых родителей. Без высокооплачиваемой работы. Без покровителей. Но с характером и верой, что все сложится. И все сложилось.

– Просто была возможность, дом сам шел в руки, – рассказывает Юля сейчас. – Мне кажется, дом сам нашел меня, он словно ждал, что вокруг него начнутся... события. Я вообще себя больше ощущаю таким проводником-модератором – между волонтерами и домом, между деревенскими жителями и домом, словно это все равно случилось бы и без меня. В принципе, для меня сохранение наследия – один из приоритетов в жизни. Я понимала, что это выдающийся памятник, и в первую очередь думала, что нам с ним делать, как сохранять. Я действовала, скорее, как исследователь. Для меня войти в дом и увидеть роспись – дело привычное. Но далеко не каждый дом по тем или иным причинам можно спасти. Есть дома на севере, откуда мы просто выносим живопись в музеи – и это единственный вариант. А здесь сошлись несколько обстоятельств: дом находится в жилом селе, он дождался нас, и, наконец, я была готова к этому. Не было сомнений: купить, не купить...

Почему так надо

Если бы история пошла обычным путем, и 10 лет не хватило бы спасти домик, а впоследствии выяснилось бы – что спасать нечего. Допустим, его признали бы (что тоже не факт) объектом исторического наследия, куча времени ушла бы на бумаги о признании, потом на согласования и проекты, на выделение какого-то бюджета (есть же еще заботы), на контроль за работами – и так лет пятьдесят при хорошем раскладе. Именно потому «купить» значило практически «спасти».

А дальше начались те самые «события» – нашлись люди, которым была важна судьба домика, поиски денег мало-помалу увенчались успехом, открыли сбор средств на «Планете.ру», помог Илья Варламов, позднее выделили средства Фонд Потанина, Фонд Президентских грантов. Как с юмором подписала фото в фейсбуке Юля: «Твое лицо, когда отреставрировал домик за 3,5 ляма». Лицо – счастливое.

Волонтерить в Поповку

Эта фраза стала для многих паролем – прошло 15 волонтерских лагерей, прежде чем домик снова обрел свой вид. В Поповку приезжали люди очень разные – студенты, услышавшие об истории домика гости из Москвы, Саратова, Вологды, родного Юлиного Питера. Расчистка участка, разбор завалов, подготовка к реставрации, облагораживание территории, наконец – помощь реставраторам в покраске фасада дома.

– Одной из наших главных задач было сохранение подлинного материала, – подчеркивает Юля. – Важно, что живопись до нас дошла в хорошем состоянии, в отличие от конструктива, который с годами «поехал» в разные стороны.

Был выбран интересный способ реставрации – специалисты-реставраторы ООО «Нагель» приняли решение поднять срубовую конструкцию на металлических стойках и домкратах, заменить основание стен и опускать дом обратно элемент за элементом. Несмотря на то, что дом фактически не признан объектом исторического наследия, мастера его восстанавливали самые высококлассные, с лицензией на восстановление объектов культурного наследия, все шло в четком соответствии с научными канонами.

Реставратор Антон Мякишев, мастер из Вологды, отмечает, что чаще всего деревянные сооружения подвергают полной разборке, выбрасывают прогнившие части и заменяют их идентичными. Но тогда уникальная роспись «Дома со львом» была бы утрачена более чем на треть. И – решили «заморочиться». Заморочились. Получилось.

Бревна длиной 9 метров и диаметром не менее 40 сантиметров везли из Вологды – во времена молодости домика ель в Саратовской области еще росла, а теперь ее нет, климат изменился. Даже инструменты мастеров были аутентичными: колун, которым управлялись зодчие XVI-XVII веков, и топор «чуть помоложе» с более массивным и одновременно тонким лезвием.

В результате «Дом со львом» отреставрирован так, что может быть наглядным пособием по правильной реставрации. На фасаде рядом старые и новые доски, фрагменты оригинального и восстановленного декора. При восстановлении красочного слоя часть украшений оставили незакрашенной – с годами можно будет следить, как меняется цвет окраски и приближается к выцветшим оригинальным частям.

О чем думал художник

Юля Терехова всегда с юмором рассказывает, каким мог бы быть таинственный художник, которого в начале прошлого века хозяева пригласили расписать дом.

– Я видела расписные дома на русском севере, в Сибири, на Урале, в Забайкалье. Они сохранились, несмотря на то, что все было сделано и еще делается для того, чтобы они исчезли – начиная от укрупнения деревень до забивания домов сайдингом. «Дом со львом» отличается большой площадью живописи – 80 квадратных метров, отличной сохранностью рисунков. Примечательно и то, что художник изобразил не просто цветочки, как бывало часто, а именно фигуры. Он создал определенный сюжет, который мы разгадываем, и возможно, он был своего рода бунтарем – очень уж непохожи его сюжеты на традиционные, – отмечает Юлия.

Некоторые сюжеты угадать нетрудно. Пастух, который гонит стадо гусей по розовому полю – Святой Трифон. Отважно пронзает змея Святой Георгий. Лев, орел и бык – явно символы евангелистов: Иоанна, Марка и Луки. Где-то в домике прячется и спутник Матфея, ангел. Может, это загадочный персонаж с ветвью на потолке? А что за женщина поливает деревья в кадках? Кто создал льва, орла и их товарищей – еще одна загадка.

– Жители вам расскажут, что дом расписывали те же мастера, что и местную церковь. Хотя видна совершенно разная рука: там живопись явно академическая, а тут наивная. Но это нормально, что возникают легенды, которые только добавляют дому новое измерение, – говорит Юля.

Дом был построен в конце XIX века для семьи зажиточных старообрядцев, которых в этих краях было множество. Даже название села, Поповка, указывает на старообрядцев-поповцев. Есть предположение, что «дворовая» фамилия первых хозяев дома была Ларягины. Почему они решили украсить дом росписью вместо привычной для этих мест резьбы – тоже загадка.

Образы довольно интересны – ангел похож больше на женщину, Бык, который оказался со временем под слоем краски и «открылся» только в инфракрасной фотосъемке – похож на корову. В 30-х годах хозяев раскулачили, и дом отошел к многодетной деревенской семье.

На открытии «Дома со львом» местная бабушка Галина Трошина рассказывала, что дом этот «всегда был веселый»: «На праздники внутрь набивалось родни и гостей человек по тридцать-сорок (как, в три маленькие комнатушки, по современным меркам?), пели песни да угощались, а дети без счета играли во дворе, а уж на Пасху девушки с парнями катали яйца так по всей улице. Добрый это дом».

Добрый дом

За то, что добрый «Дом со львом» сумел дожить и дождаться своего возрождения, благодарить надо местных жителей – нет тут сильно зажиточных, не до того им, чтобы сносить старье, да новое строить. Да и весь Хвалынский район небогат, зато на узорные наличники еще можно полюбоваться. Деревянные дома стоят такие, какими их поставили пятьдесят, а может быть, и сто лет назад. На фасадах много резьбы.

Важно не только, что Юлия и волонтеры открыли «Дом со львом» неравнодушным к красоте и истории людям по всей стране, но и вернули его родной деревне.

– Многие жители села в этом доме до 2010 года даже не бывали. А те, кто были, не обращали достойного внимания на росписи, не замечали их. Просто по-другому у них видит глаз реальность, иначе настроена оптика, – объясняет Юлия. – В последние годы в доме жил довольно замкнутый сельчанин, его все знали именно благодаря его закрытости и скупости. Когда мы разбирали на чердаке вещи, мы нашли огромное количество луковой шелухи – буквально килограммы. Но его скупой характер сыграл и положительную роль: он не закрасил изображения в доме, хотя мог это сделать – во многих домах так поступали. Но, видимо, ему было жалко краски. Единственное изображение, которое было закрашено – бык. Но он покрыл его всего одним слоем краски, тоже пожадничал, иначе бы мы не увидели роспись в инфракрасных лучах.

Понятно, что жители Поповки первое время на странных заезжих волонтеров смотрели как на сумасшедших – что вообще они нашли в покосившейся избушке, каких в селе десятки. Но постепенно стали подключаться, помогать волонтерам – чисто по-деревенски где-то пирожками угостить, медом с пасеки. В 2014 году команда проекта построила в Поповке рядом с «Домом со львом» культурный центр по гранту, и деревенские стали в большей степени чувствовать это место своим.

– Мы организовали несколько поездок, в том числе и в Германию – и с тех пор у нас установилась любовь и полное взаимопонимание, – улыбается Юлия Терехова. – Они полюбили «Домик», школа взяла над ним шефство, реставраторов кормили в столовой. «Дом со львом» стал существенной частью сельской идентичности – теперь все знают, что Поповка одна такая на всю Россию, и с радостью рассказывают об этом. В культурном центре проводили разные активности, варили джем по рецепту мишки Паддингтона, пели песни, читали книги, сейчас есть идея развить эту культурную составляющую. Тут есть библиотека, настольные игры, совершенно бесплатно могут остановиться гости, приехавшие познакомиться со львом. Здесь проводят семинары, встречи, дни культуры разных стран, а также устраивают образовательные программы для местных школьников, а перед открытием «Домика» случилось чудо – появился Интернет.

«Терешки» запевали, пирожками заедали, «Дом со львом» открывали

Более двухсот гостей собралось на открытие «Домика» 9 ноября, праздновали с песнями местного школьного ансамбля и артистов-народников из Хвалынска, угощались пирожками, играли в народные игры, а Юля Терехова только успевала рассказывать вновь прибывшим об истории домика и показывать росписи на стенах. В дальнейших планах проектной команды – благоустройство территории вокруг музея, новые стажировки и обменные программы для детей из Поповки, а также создание в селе кластера культурных объектов.

Как любое доброе дело, история «Дома со львом» постепенно становится точкой отсчета позитивных изменений – так, 8 ноября на дискуссию о реставрации памятников культурного наследия приехали чиновники, депутаты и активисты из Хвалынска, Вольска, Шихан, Балаково, Саратова.

А когда гости после открытия уже разъехались, к Юле в «культурку» (так называют между собой Культурный центр) постучалась местная жительница с вопросом, как бы ей свой домик порядок привести. Изрядно уставшая Юля рванула снимать видео о домике, приговаривая, как здорово, что жители теперь вообще стали задумываться о реставрации, и как бы отучить их от мысли, что закрыть старину новомодным сайдингом – это и есть «красота».

Вместе в круговерти

Максим Музалевский, доцент кафедры литературоведения и журналистики Саратовского госуниверситета, соратник Юли Тереховой, говорит, что для него «Дом со львом» – это модель мира: «Это такое окошко в мир традиционной русской культуры столетней давности. С другой стороны, заказчики росписей видели в нем окно в альтернативную вселенную – жить в процветающем граде небесном. Для меня Домик – это и про ощущение полноты сегодняшнего момента – сидишь на террасе, а перед тобой уходящие в горизонт степи, запахи трав, поезд бежит по границе земли и неба. Чтобы сохранять эту сказку, мы много занимаемся стратегическим и оперативным планированием, а с другой стороны – в проекте много интуитивного. Первая попытка найти денег на реставрацию была неудачной – спонсор дал средств на проект (спасибо ему за это), а дальше помогать не смог. На некоторое время мы стали заниматься развитием пространства вокруг – построили Культурный центр, организовывали семинары и праздники, создали фотовыставку про Поповку. Был очень сложный момент – как начинать реставрацию, имея на руках всего треть нужной суммы? В итоге мы рискнули, и с поддержкой всех наших партнеров удалось ресурсы найти. Так что открытие Дома – это итог больших трудов и интуитивных решений».

«Дом» действительно притягивает к себе людей. Легкое знакомство вдруг преподнесло уникальный шанс войти в поток времени и окунуться в поистине библейские сюжеты в российской глубинке. Теперь добрый лев и смешные гуси во всех рисунках четырехлетней Алисы. Потому что в домике, по ее словам, «сердце хочет петь». И уж точно навсегда запомнится, как красили домик, залезали на леса на самый верх, видели, как настоящую корову с настоящим молоком по-настоящему доят, а еще вокруг – кролики, гуси, курицы, кошка с мышью в зубах.

Руководитель школьного ансамбля, учитель местной школы Наталья Кузьмина считает, что история с «Домом» внесла новое дыхание в жизнь деревни, для детей это стало окном в другой мир. Наши ребята из ансамбля «Терешаночка» по-своему сохраняют историю – мы записываем, пока живы еще деревенские бабушки, старинные напевы, даем старым песням новую жизнь. Благодаря энергии Юли, мы уже съездили в Германию, Москву, в национальный парк «Кенозерье» в Архангельской области. Другим коллективам теперь тоже интересно приезжать в Поповку, она стала знаменитой благодаря «Домику».

Вот так златогривый лев и смешные гуси с росписей в спасенном волонтерами «Доме со львом» стали символами нового прочтения старой Поповки, что в Хвалынском районе Саратовской области. Вы еще там не были? А вас там ждет «Дом со львом».

Москва, Алена Август

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