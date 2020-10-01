В Лондоне установили памятник Гарри Поттеру

В центре Лондона появилась статуя Гарри Поттера. Маленький волшебник изображен летящим на метле. Автор книг о Гарри Потере Джоан Роулинг не принимала участия в создании скульптуры.

Бронзовую статую установили на Лестер-сквер. За основу взяли сцену из фильма «Гарри Поттер и философский камень», когда ученик Хогвартса играет в квиддич. Автор работы – польский скульптор Анджей Шимчик.

Памятник установили в рамках проекта «Сцены на площади» (Scenes in the Square), цель которого сотоит в том, чтобы отметить выдающиеся фильмы последнего столетия. До 2023 года на этой же улице поставят фигуры кролика Багза Банни, Бэтмена, мистера Бина, Мэри Поппинс, медвежонка Паддингтона и других героев.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 01.10.20

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