Французское издательство выпустило книгу с загадками о спрятанном сокровище

Французское издательство Les Editions du trésor выпустило книгу «Золото Сипана», в которой зашифровано местоположение настоящего клада. Об этом сообщает The Connexion.

Глава издательства Жюльен Альварес сообщил, что стоимость спрятанной статуэтки оценивается в 50 тысяч евро. Сокровище находится в общественном месте во Франции, а для его поисков не нужны специальные инструменты.

В 1993 году то же издательство выпустило книгу «По следам Золотой Совы». В ней были скрыты 11 загадок, из них складывался ребус, разгадав который, читатели могли узнать, где спрятана фигурка золотой совы. Однако до сих пор никому не удалось отыскать клад.

Альварес уверен, что поисками нового сокровища займутся тысячи человек. По его мнению, энтузиасты отыщут клад в ближайшие два года. «Вашего ума и немного удачи должно быть достаточно», – напутствовал издатель.

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 26.03.21

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