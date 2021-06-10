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Четверг, 10 июня 2021, 12:57 мск

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Бесценные гобелены Рафаэля оказались под угрозой из-за голубей

Гобелены Рафаэля, выставленные в большой галерее королевского дворца Мадрида, оказались под угрозой из-за голубей. Об этом сообщает The Guardian.

В столице Испании представлены девять гобеленов, на которых изображены сцены из книги «Деяния святых апостолов». В последние недели в музее возникла проблема с голубями. Сотрудники открывали окна, чтобы проветрить галерею, в этот момент налетели пернатые.

По данным издания, голуби ходят рядом с гобеленами и гадят внутри помещения. Все это угрожает сохранности девяти ценных гобеленов, считают журналисты.

В свою очередь в Институте культурного наследия Испании утверждают, что ни один экспонат не пострадал. Для того, чтобы отпугнуть птиц, во дворце установили два безвредных ультразвуковых устройства.

Мадрид, Зоя Осколкова

Мадрид. Другие новости 09.06.21

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