В Китае на концерт Витаса пришли тысячи людей по фальшивым билетам

В Китае произошла непредвиденная ситуация на концерте российского певца Витаса. Билетов было продано больше, чем может вместить зал.

Выступление артиста должно было состояться в городе Сучжоу. Планировалось продать 55 тысяч билетов на мероприятие, однако в день концерта пришло на 7 тысяч человек больше.

Выяснилось, что мошенники продали на черном рынке еще несколько тысяч фальшивых билетов. Голограммы и идентификационный код не спасли ситуацию – система пропустила всех фанатов с поддельными пропусками, сообщил телеграм-каналу Shot продюсер исполнителя Сергей Пудовкин.

В рамках тура запланировано 15 концертов. Организаторы допускают, что фальсификация будет в каждом городе. Команда артиста пытается найти выход из ситуации.

Пекин, Зоя Осколкова

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