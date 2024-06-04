Китай стал лидером среди импортеров искусства из России

По итогам 2023 года Китай обогнал США и стал лидером по импорту произведений искусства из России. Об этом свидетельствуют данные платформы ООН Comtrade.

За год Россия экспортировала картин, скульптур, антиквариата и других предметов искусства на 20,1 млн долларов. Доля Китая составила 6,4 млн долларов. Затем идут Швейцария (3,6 млн долларов) и Германия (2,8 млн долларов). В пятерку главных покупателей также вошли Казахстан (1,4 млн) и США (1,3 млн долларов).

При этом больше всего нарастили закупки Армения (в 1545 раз), Турция, Китай и Казахстан. Западные державы сильно сократили импорт.

В 2021 году лидерами по закупкам предметов искусства из РФ были США, а общий объем экспорта составлял 57,2 млн долларов – в 2,85 раза больше, чем сейчас, передает РИА «Новости».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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