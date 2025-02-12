В России подорожали билеты на фестивали и спортивные мероприятия

В России резко выросла стоимость билетов на фестивали и спортивные мероприятия. По словам экспертов, на цены повлияли возросшие гонорары артистов, высокий спрос, расходы на организацию более технологичных шоу и обеспечение безопасности.

Билеты на фестивали в России по итогам 2024 года подорожали на 75%, пишет РБК. Средняя стоимость такого билета по стране превысила две тысячи рублей. При этом совокупно продажи билетов на фестивали за год выросли на 125% в деньгах. В данных учитывались преимущественно музыкальные фестивали, а также посвященные экстремальным видам спорта, гастрономические и другие.

Рост цен обусловлен расходами на усовершенствование формата, улучшение инфраструктуры, а также повышение уровня безопасности мероприятий. Одновременно растут гонорары артистов, а также издержки на аренду, логистику и оборудование. Чтобы покрыть увеличивающиеся расходы, организаторы вынуждены прибегать к повышению цен на билеты. Повышенный спрос позволяет это сделать.

Кроме того, продажи билетов на спортивные соревнования в денежном эквиваленте выросли на 100%, тогда как средняя стоимость уменьшилась на 9%, до 592 рублей за билет.

Рынок концертов в стране относительно стабилен. Количество проданных билетов в 2024 году по сравнению с 2023 годом выросло на 10%, а средняя стоимость увеличилась всего на 7%, до 2524 рублей.

Средний чек на театральные постановки в 2024 году вырос на 6%, до 2030 рублей. Средняя цена посещения музеев увеличилась на 28% до 397 рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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