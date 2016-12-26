Цены на детское питание выйдут из-под контроля / Смеси для младенцев будут дорожать без ограничений

Публикации за 26.12.16

Министерство сельского хозяйства в новом году планирует лишить региональные представительства права регулирования наценок на детское питание. Если этого не сделать, сети откажутся продавать пюре и смеси, что приведет к сокращению рынка, считают в ведомстве. Между тем, региональные власти считают, что отказ от регулирования взвинтит цены.

В настоящее время постановление правительства, разработанное Минсельхозом, находится на утверждении в Минюсте, пишет «Коммерсант». Как рассказали изданию в Минэкономики, регулирование мало влияет на цену детского питания для конечного потребителя, в некоторых областях, где не установлен порог наценки, стоимость смесей даже ниже.

Однако регулирование надбавок приводит к тому, что ритейлеры пытаются добрать прибыль с других товаров, а в результате могут и вовсе отказаться от категории детских продуктов. В первую очередь такая судьба постигнет самые дешевые товарные позиции, считают в министерстве, а также специализированные продукты, предназначеные для кормления детей раннего возраста с различными отклонениями по здоровью. По некоторым прогнозам, рынок может сократиться более чем на треть.

С 1 января 2017 года вступают в силу поправки к закону «О торговле», согласно которым размер бонусов и премий от поставщиков для сетевых магазинов сократиться до 5%, что, несомненно, усугубит ситуацию. Игроки рынка дифференцируют цены таким образом, чтобы покрыть дополнительные расходы по доставке, хранению и реализации товара. Тогда как стоимость детского питания нельзя будет изменить таким же образом из-за действия предельных торговых надбавок. Крупные продуктовые сети подтверждают, что из-за ограничений продажа пюре и смесей стала почти нерентабельной. Так в 2015 году рынок детского питания сократился на 3,9%, хотя до этого на протяжении трех лет наблюдался ежегодный рост на уровне 0,6-1,1%.

Вместе с тем, региональные власти выступают за сохранение регулирования, так как считают действующий механизм дополнительной мерой социальной поддержки населения. Отказ от него приведет к росту цен, при этом до настоящего времени ни одна из торговых организаций не просила пересматривать наценки, действующие на местах.

Москва, Зоя Осколкова

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