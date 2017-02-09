Красноярский банк «Енисей» лишился лицензии

Публикации за 09.02.17

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного коммерческого банка «Енисей». Причиной приостановки деятельности стало проведение банком высокорискованной кредитной политики. Банк размещал средства в низкокачественных активах, сообщается на сайте регулятора.

Руководство «Енисея» не соблюдало требования Банка России и не сформировало резервы для компенсации возможных потерь. Кроме того, администрация банка не подавала в надзорный орган отчетность, которая позволила бы оценить реальное положение дел. В результате с учетом принимаемых рисков и достоверной стоимости активов кредитная организация утратила собственный капитал.

«Енисей» не соблюдал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Таким образом, администрация банка создала «реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков».

«Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение отозвать у АКБ «ЕНИСЕЙ» (ПАО) лицензию на осуществление банковских операций», – сообщает ЦБ РФ.

Ранее Центробанк ограничивал ряд финансово-кредитных функций «Енисея». В частности, банку запрещали привлекать вклады и депозиты юрлиц, а также проводить операции с межбанковскими кредитами и иностранной валютой. Затем регулятор запретил кредитной организации открывать новые филиалы и перечислять средства в бюджеты и внебюджетные фонды, а также ограничил выдачу наличных.

Банк «Енисей» занимал 254-е место в отечественной банковской системе по величине своих активов. Кредитная организация была основана в 1990 году в Красноярске, также банк имел филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Калининграде, Томске и других городах.

АКБ «Енисей» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, поэтому все клиенты организации получат компенсацию в соответствии с российским законодательством.

Красноярск, Зоя Осколкова

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