Иностранные компании допустят к госзакупкам / Россия внедряет правила ВТО

Публикации за 10.02.17

Россия готовится присоединиться к соглашению о госзакупках Всемирной торговой организации (ВТО). Согласно правилам, в конкурсах, объявленных государственными структурами, смогут участвовать иностранцы, при этом заказчик не вправе отдавать предпочтение отечественному производителю.

Предложение о присоединении России к соглашению о госзакупках ВТО подготовило Минэкономразвития и готовится внести его на рассмотрение в правительство, пишут «Известия». Для того чтобы направить документ в штаб-квартиру ВТО, осталось получить пять внутриведомственных согласований.

Соглашение о госзакупках ВТО предусматривает запрет на защиту отечественных производителей или поставщиков товаров и услуг. «Принцип недискриминации» подразумевает абсолютное равенство иностранных участников тендера по сравнению с внутренними. Более того, заказчик, устанавливая сроки подачи заявки, должен учитывать время, которое потребуется, чтобы переслать документы из-за границы.

В настоящее время российские законы запрещают участие в госзакупках иностранцев в сфере автопроизводства, продуктов питания, программного обеспечения, если отечественные компании могут предложить альтернативу. В стадии обсуждения находится запрет на закупки иностранной мебели, но против инициативы выступает ФАС.

Эксперты считают, что новое соглашение может отрицательно сказаться на импортозамещении. Ежегодно госзакупки осуществляются на сумму порядка 1,5 трлн рублей. И если на этот рынок допустить иностранные компании, отечественным производителям будет труднее реализовать стратегию импортозамещения. Однако вступая в ВТО, Россия взяла на себя обязательства, от которых не может отказаться.

Тем не менее, соглашение о госзакупках не затрагивает области национальной безопасности, это означает, что иностранные поставщики не смогут снабжать российские силовые и оборонные ведомства, а именно на их долю приходится большая часть государственных контрактов.

Кроме того, эксперты видят и некоторые плюсы, например, высокая конкуренция ведет к снижению цены и повышению качества, и как следствие экономии бюджетных средств. Впрочем, если иностранцы будут получать больше контрактов, это может привести к сокращению отечественного производства.

Москва, Зоя Осколкова

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