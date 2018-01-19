Тест на патриотизм: законопроект о выходе России из ВТО направлен спикеру Госдумы

В нижней палате российского парламента зарегистрирован законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО). Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня документ, который подготовили депутаты фракции КПРФ, направлен спикеру Вячеславу Володину.

В проекте закона предлагается «признать утратившим силу Федеральный закон от 21 июля 2012 года «О ратификации протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации 15 апреля 1994 года». Парламентарии предлагают денонсировать протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года, подписанный в Женеве 16 декабря 2011 года.

Авторы документа считают, что ратификация протокола о присоединении РФ к Марракешскому соглашению была принята с нарушением регламента, так как «Протокол об учреждении ВТО не был представлен ни Государственной Думе, ни Совету Федерации, более того, он не был переведен на русский язык».

В пояснительной записке отмечается, что «последствия вступления России в ВТО не были просчитаны, юристы для международного арбитража не были подготовлены».

«В ВТО вступают государства, которые производят готовые товары, но Россия вступила в ВТО вопреки логике, в тот период, когда готовых товаров страна не экспортировала», – говорится в проекте закона.

При этом авторы документа подчеркивают, что в 2012 году экспорт продовольственных товаров составлял $16,7 млрд, текстиля – на $770 млн, вооружения и транспортных средств – на $26,5 млрд. «Эти объемы с небольшими колебаниями сохранились до 2016 года. В таком случае, какова же роль ВТО, если экспорт не увеличился?» – задаются вопросом парламентарии.

По их оценке, в случае выхода из ВТО, Россия ничего не потеряет, наоборот, приобретет свободу в экономической деятельности, которая послужит ускоренному развитию страны и ее экономики».

В то же время, как отмечают в КПРФ, за 5 лет примерные потери народного хозяйства России от вступления в ВТО исходя из расходов федерального бюджета составляют 222,1 млрд рублей по национальной экономике, 80,4 млрд рублей по ЖКХ и 134,2 млрд рублей по национальному здравоохранению, 134,6 млрд рублей пришлось на обслуживание государственного и муниципального долга из-за снижения пошлин за счет компенсации государственными и муниципальными займами и, наконец, карточная система для отдельных слоев населения обошлась в 300 млрд рублей.

«Таким образом, исходя из бюджетных расходов, ориентировочные потери от ВТО в разрезе бюджетной поддержки составляют 871,3 млрд. рублей», – подчеркнули парламентарии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.01.18

Роспотребнадзор объявил войну кальянам. / Власти Германии потеряли здравый смысл. Интервью с одним из руководителей фракции AfD в Бундестаге Хансом-Йоргом Мюллером. / Атаки на школы будут продолжаться, – мнение психолога. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»