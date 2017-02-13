Страны ОПЕК, кроме России, на 90% выполнили соглашение о сокращении добычи нефти

Публикации за 13.02.17

В ОАЭ подсчитали, что страны-члены ОПЕК в январе на 90% выполнили соглашение о сокращении добычи нефти. Глава Минэнерго ОАЭ Сухейль Бен Мухаммед Аль-Мазруи пообещал, что в ближайшие месяцы есть возможность увидеть полное соблюдение ограничительных соглашений. Как сообщают «Пронедра», Аль-Мазруи и другие представители стран ОПЕК заметили сокращение нефтедобычи и со стороны государств, не являющихся членами картеля.

За выполнением соглашения следит специальный комитет по мониторингу. Этот комитет в январе разработал механизм мониторинга. Он основан как на данных ОПЕК, так и на статистике из внешних источников. Добыча стран ОПЕК в январе 2017 года снизилась на 1 млн баррелей, до уровня 32,06 млн баррелей в сутки. ОПЕК и государства, не входящие в картель, в начале декабря 2016 года подписали соглашение о совместном сокращении добычи нефти. К объявленному сокращению странами ОПЕК на 1,164 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года присоединятся также 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 тысяч баррелей в сутки.

Примечательно, что Россия едва ли не меньше всех прочих участников мирового нефтерынка сократила добычу «черного золота». В январе нефтедобыча в РФ снизилась лишь на 100 тысяч баррелей в сутки.

В минувшую пятницу глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия еще не приняла решение о продлении срока действия соглашения о сокращении нефтедобычи. Решение отложено Москвой до мая 2017 года.

Как отмечают «Вести.Финанс», на этом фоне эксперты обещают сильное падение доллара, что крайне обеспокоило Минфин. ЦБ и Минфин напротив, пытаются избежать укрепления рубля, так как это негативно скажется на доходах как госкорпораций-экспортеров ресурсов, так и прочих российских предприятий, которые в кризис успешно зарабатывают на девальвации.

Москва, Алексей Усов

Москва. Другие новости 13.02.17

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