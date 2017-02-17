За два года в России не появилось ни одного нового банка / «Чистки» ЦБ отбили интерес к рынку

Публикации за 17.02.17

В 2015-2016 годах резко снизилось число заявок на регистрацию новых кредитных организаций, поданных в Банк России. Одобрение получили только треть, однако новых банков на рынке так и не появилось. Эксперты считают, что причиной является низкая прибыль, гораздо большей доходности можно добиться в любой другой менее зарегулированной сфере.

Оздоравливание банковской сферы с помощью отзыва лицензий у неликвидных и недобросовестных организаций должно было расчистить дорогу для новых игроков, но предприниматели не горят желанием входить на рынок, пишут «Известия». Так за последние два года в ЦБ поступило 16 заявок на регистрацию кредитных организаций, десяти из них было отказано. Главными причинами отказа, по данным регулятора, стали неудовлетворительное финансовое состояния акционеров банков и несоответствие учредительных документов требованиям законов. В итоге только пять организаций действительно открылись, но среди них не было ни одного банка. Все это расчетные организации, клиринговые компании, кредитные кооперативы и т.п.

В первую очередь новички не появляются на банковском рынке потому, что основными в этой сфере стали сделки по слиянию и поглощению в результате укрупнения кредитных организаций. Чаще всего этот способ является менее затратным, нежели запуск банка с нуля. Предприниматели покупают готовый бизнес у владельцев, таким образом, организация как бы новая, но в реестре это не отражается.

Кроме того, влияет на интерес инвесторов и политика регулятора. В частности, Центробанк повысил требования к размеру капитала банка с 180 млн до 300 млн рублей, более того, в ближайшие два года ожидается новое повышение. Затратными являются и операционные издержки по предоставлению отчетности ЦБ. Отдача на банковский капитал редко превышает 15-17% годовых, а такой доходности можно добиться в других бизнесах, при этом большинство сфер деятельности гораздо меньше зарегулированы, чем банковская.

Эксперты склоняются к тому, что в будущем банки в нынешнем их виде будут все менее востребованы и трансформируются в IT-компании, которые будут обеспечивать высокую степень удаленности обслуживания. Уже сейчас технологии все глубже проникают в сами продукты и услуги кредитных организаций, и далеко не все банки поспевают за прогрессом.

Москва, Зоя Осколкова

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