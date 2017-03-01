Китай стал лидером по закупке продуктов из РФ / Китайцы любят российскую рыбу и соевые бобы

Публикации за 01.03.17

По данным Российского экспортного центра (РЭЦ), Китай стал крупнейшим импортером российского продовольствия в 2016 году. Главная причина – экологичность продуктов, выращенных в России. Также немаловажным фактором роста объемов поставок стал слабеющий по отношению к иностранным валютам рубль. Вслед за КНР закупать продовольствие из РФ предпочитают Турция и Египет.

Пятерка потребителей российских продуктов осталась прежней, это Китай (10,1%), Турция (9,2%), Египет (7,9%), Республика Корея (7,8%) и Казахстан (7,1%). Однако в прошлом году первое место среди крупнейших импортеров занимала Турция. Теперь же в лидеры вышел Китай, закупив в прошлом году продовольствия из России на 1,55 млрд долларов, передает РБК.

Согласно данным ФТС, львиную долю импорта в Китай занимают рыба, ракообразные, моллюски и другие беспозвоночные. Также пользуются спросом выращенные в России соевые бобы и подсолнечное масло.

По словам экспертов, популярность российских продуктов в КНР объясняется их высоким качеством. Китайцы воспринимают продовольствие из РФ как натуральное и органическое, что не удивительно, так как китайские производители, чтобы увеличить урожайность, вынуждены использовать неэкологичные удобрения и химикаты, это неизменно сказывается на свойствах пищи.

Кроме того, немаловажную роль в росте импорта продовольствия в Китай сыграла девальвация рубля. Дело в том, что Москва и Пекин ведут расчеты преимущественно в долларах. К тому же российские фермеры стали активнее выходить на внешние рынки, стремясь получать выручку в дорожающей валюте.

Вслед за Китаем по объему импорта из РФ идет Турция, несмотря на некоторые обострения в двусторонних отношениях Москвы и Анкары. В 2016 году турецкие закупщики ввезли из России продуктов примерно на 1,37 млрд долларов. Египет занимают третью строчку рейтинга с объемом импорта в 1,2 млрд долларов. Большую часть этих денег египетские потребители потратили на закупку российских зерновых.

Москва – Пекин, Зоя Осколкова

Москва – Пекин. Другие новости 01.03.17

ДНР и ЛНР забрали украинские предприятия. ... в ответ на отказ Киева снять блокаду Донбасса. / АУИПИК снова не смог сдать в аренду памятник конструктивизма на площади Первой Пятилетки (ФОТО). / РАО: задержки с выплатами возникли из-за проверки баз данных, в которых было много «фиктивных» авторов. Деньги начнут поступать на счета реальных авторов уже сегодня. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»