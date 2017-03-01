Глава ФАС поведал о профанации госзакупок и картелизации экономики / И попросил полицию выполнять свои обязанности

Публикации за 01.03.17

Абсолютное большинство – 95% – всех госзакупок – это профанация и фикция. Это происходит из-за проведения закупок на неконкурентной основе, заявил глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев на расширенном заседании коллегии ведомства. Под неконкурентной основой подразумевается форма закупки у единственного поставщика, добавил Артемьев.

Также Артемьев «порадовал» новостью о «всеобщей картелизации экономики» страны. «Мы знаем, как реально сговариваются. Фактически мы думаем, что по многим сферам, например в сфере закупки лекарств, 80% на торгах – это картели, заранее состоявшийся сговор, уголовное преступление. Это организованные группы. Я не шучу, мы все это можем доказать», – цитирует РБК заявление главы ФАС.

Картелизация, в частности, происходит в сфере госзакупок. В прошлом году ведомство возбудило 416 дел по антиконкурентным соглашениям, 80% из них картели. ФАС выявила 298 сговоров на торгах (плюс 28,4% в сравнении с 2015 годом), а также 262 антиконкурентных соглашения с участием госорганов (плюс 15%). Картели работают в стратегически важных отраслях экономики, указывает ФАС. Речь идет о разработке сметных индексов на космодроме Восточный, строительстве дорог и больниц, гособоронзаказе, обеспечении населения продуктами и так далее.

Артемьев признал, что иногда ФАС удается «схватить» картели своими силами, без привлечения силовиков. В этих случаях суды приговаривают компании к большим штрафам, сказал Артемьев. Но, посетовал он, статья 178-я УК РФ об ограничении конкуренции не работает. Правоохранительные органы «устранились» от борьбы с картелями, подчеркнул Артемьев.

«Мы впервые, наверное, открыто и прямо будем говорить, что нужно поменять отношение к этому делу со стороны полицейских органов», – пообещал он, причем ФАС не просит о «размножении» силовых структур, а лишь о том, чтобы имеющиеся службы «выполняли свой долг и свои обязанности».

Артемьев привел и примеры картелей. Это дело о поставке одежды для МВД, ФСБ и ФТС. В августе 2016 года антимонопольная служба сообщила, что около ста текстильных компаний в условиях сговора прошли 18 открытых аукционов на общую сумму более 3,5 млрд руб. В этих аукционах участвовало до 40 организаций, а реальные ценовые предложения предоставляла только одна. Второй громкий пример – картель на рынке лекарств. Семь компаний из Москвы и Московской области участвовали в 1 тыс. торгов на поставку лекарств и медизделий, демонстрируя, по версии ФАС, «единообразное поведение» (снижали начальную цену лишь на 0,5-2%). Сумма сговора составляла чуть менее 1,5 млрд руб., сообщала служба в августе.

Однако в целом ФАС стала возбуждать меньше дел. Их число в 2016 году сократилось до 4 тыс. с 9 тыс. годом ранее. В то же время число выданных предупреждений резко выросло – с 2,4 тыс. до 5,5 тыс. Это объясняется расширением перечня нарушений, по которым можно выдавать предупреждения.

Москва, Зоя Березина

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