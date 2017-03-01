Кудрин: цены на нефть могут упасть на треть

Публикации за 01.03.17

В ближайший год международный рынок углеводородов может пережить очередное падение цен на нефть. Такой прогноз дал глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин на инвестфоруме «Сочи-2017».

По мнению бывшего министра финансов, цены на нефть могут еще вырасти, но незначительно. Потенциал роста нефтяных цен составляет всего 10% от текущего уровня – до 60 долларов за баррель. Потенциал падения втрое больше – почти 30% до цены в 40 долларов за баррель.

«С учетом тех мер, которые сейчас на рынке произошли, я думаю, в течение полугода – года цена будет близка к значению 55-56 долларов за баррель. Но потом есть риски, что она все-таки снизится спустя примерно год» – цитирует Кудрина finanz.ru.

Эксперт ссылается на сделку России и ОПЕК, согласившихся сократить добычу. Однако эта сделка пока имеет скорее психологический эффект на рынок: котировки просели, и крупные спекулянты начали играть на повышение, что и толкнуло цены выше. Спекулятивный рост цен на нефть – это классический «пузырь», ставший результатом спекуляций на «бумажных» фьючерсах, а не реальных поставках. Ждать, пока этот «пузырь» лопнет, придется не больше одного-двух месяцев, объяснил партнер RusEnergy Михаил Крутихин в программе «Хороший вопрос» на радио «Говорит Москва».

Несмотря на все усилия ОПЕК добыча нефти по-прежнему превышает спрос на 0,8 млн баррелей в день, а накопленные запасы в хранилищах оставались около рекордной отметке в 3 млрд баррелей. Запасы вряд ли сократятся благодаря новой экспансионистской политике США на нефтяном рынке. Объемы бурения в Штатах растут без остановок третий квартал подряд, добыча увеличилась на 0,6 млн баррелей в сутки за полгода, а официальный прогноз производства от Минэнерго за последние полгода был повышен на 1 млн баррелей в сутки.

По прогнозам Всемирного банка, в 2017 году средняя цена на нефть будет на уровне $55 за баррель. Нефтяные котировки начали расти после того, как в ноябре 2016 года на саммите ОПЕК в Вене было принято первое с 2008 года решение картеля сократить добычу нефти до уровня в 32,5 млн баррелей в сутки. 10 декабря не входящие в ОПЕК страны согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия – на 300 тысяч баррелей. Обязательства по сокращению добычи нефти из стран вне ОПЕК взяли на себя 11 стран – Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Экваториальная Гвинея, Судан и Южный Судан. Сокращение началось с января 2017 года. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью продления ограничительных мер.

Москва, Алексей Усов

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