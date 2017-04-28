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Экономика

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Публикации за 28.04.17

Власти обсуждают налоговый маневр для нефтяников / Либо вырастут цены на бензин, либо пострадают дорожные фонды

Власти обсуждают налоговый маневр для нефтяников Либо вырастут цены на бензин, либо пострадают дорожные фонды

Нефтяники хотят избавиться от акциза на топливо и просят правительство перенести платеж на владельцев автозаправочных станций (АЗС), в противном случае им придется поднять отпускные цены на топливо. Министерство финансов предупреждает, что такой маневр повлечет снижение собираемости акцизов, от чего пострадают дорожные фонды.

В настоящее время акциз на бензин платят нефтеперерабатывающие заводы, что, по мнению, российских нефтяных компаний неверно. Так как налог взимается в том числе с того топлива, которое не продано конечному покупателю, то есть фактически нефтяники кредитуют бюджет. В то же время сокращаются экспортные пошлины, увеличивается ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), что естественным образом увеличивает расходы нефтяных компаний, пишут «Известия».

В этой связи игроки нефтяного рынка настаивают, что перенос акциза на автозаправки уравняет предприятия, принадлежащие вертикально-интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК), а также небольшие сети заправок.

Стоит отметить, что нефтяные компании пытались пролоббировать идею с переносом акциза около года назад. Тогда инициативу не поддержал Минфин, отметив, что в стране нет технической возможности, которая бы обеспечила уплату налога без снижения его собираемости. Мнение ведомства на этот счет не поменялось. «Проблема в том, что администрировать уплату акциза на 15-20 тысяч АЗС несопоставимо сложнее, чем на 30 НПЗ», – пояснил источник издания позицию министерства. Акцизы на нефтепродукты пополняют дорожные фонды, которые будут испытывать дефицит средств в случае снижения собираемости налогов.

По словам экспертов, обсуждение акцизов на бензин идет в рамках налогового маневра. Нефтяники пытаются найти какой-нибудь компромисс с правительством, чтобы снизить свои издержки, в противном случае им придется переносить эти дополнительные расходы на конечных потребителей нефтепродуктов, а именно, на покупателей бензина. В свою очередь резкий скачок цен на топливо может вылиться в социальное недовольство.

Тем временем, обсуждение реформы налогообложения в нефтяной отрасли в правительстве продолжается не первый год. Нефтяные компании, защищая свои интересы, требуют предоставления льгот, тогда как Минфин настаивает на введении налога на добавленный доход. Ожидается, что законопроект будет внесет в Госдуму до конца мая.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.04.17

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