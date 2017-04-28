Власти обсуждают налоговый маневр для нефтяников / Либо вырастут цены на бензин, либо пострадают дорожные фонды

Публикации за 28.04.17

Нефтяники хотят избавиться от акциза на топливо и просят правительство перенести платеж на владельцев автозаправочных станций (АЗС), в противном случае им придется поднять отпускные цены на топливо. Министерство финансов предупреждает, что такой маневр повлечет снижение собираемости акцизов, от чего пострадают дорожные фонды.

В настоящее время акциз на бензин платят нефтеперерабатывающие заводы, что, по мнению, российских нефтяных компаний неверно. Так как налог взимается в том числе с того топлива, которое не продано конечному покупателю, то есть фактически нефтяники кредитуют бюджет. В то же время сокращаются экспортные пошлины, увеличивается ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), что естественным образом увеличивает расходы нефтяных компаний, пишут «Известия».

В этой связи игроки нефтяного рынка настаивают, что перенос акциза на автозаправки уравняет предприятия, принадлежащие вертикально-интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК), а также небольшие сети заправок.

Стоит отметить, что нефтяные компании пытались пролоббировать идею с переносом акциза около года назад. Тогда инициативу не поддержал Минфин, отметив, что в стране нет технической возможности, которая бы обеспечила уплату налога без снижения его собираемости. Мнение ведомства на этот счет не поменялось. «Проблема в том, что администрировать уплату акциза на 15-20 тысяч АЗС несопоставимо сложнее, чем на 30 НПЗ», – пояснил источник издания позицию министерства. Акцизы на нефтепродукты пополняют дорожные фонды, которые будут испытывать дефицит средств в случае снижения собираемости налогов.

По словам экспертов, обсуждение акцизов на бензин идет в рамках налогового маневра. Нефтяники пытаются найти какой-нибудь компромисс с правительством, чтобы снизить свои издержки, в противном случае им придется переносить эти дополнительные расходы на конечных потребителей нефтепродуктов, а именно, на покупателей бензина. В свою очередь резкий скачок цен на топливо может вылиться в социальное недовольство.

Тем временем, обсуждение реформы налогообложения в нефтяной отрасли в правительстве продолжается не первый год. Нефтяные компании, защищая свои интересы, требуют предоставления льгот, тогда как Минфин настаивает на введении налога на добавленный доход. Ожидается, что законопроект будет внесет в Госдуму до конца мая.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.04.17

ЦБ отобрал лицензии у трех банков за теневые операции. / Прикрыть Ленину зад и сделать светомузыкальный фонтан – центральную площадь Первоуральска хотят реконструировать (ФОТО). / В черный градостроительный список Крыма включили 500 объектов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»