Две трети россиян экономят на продуктах. В лидерах – москвичи / Большинство опасается негативных последствий госрегулирования ранка продовольствия

Публикации за 30.05.17

67% жителей России признали, что стали чаще экономить на продуктах. При этом большинство к госрегулированию продовольственного рынка не готовы. В частности, опасения россиян связаны с тем, что ограничение цен на товары первой необходимости, по их мнению, может вызвать дефицит продуктов в магазинах и снижение качества пищи.

В ходе опроса 1200 граждан РФ специалисты «ВЦИОМ-Спутник» пришли к выводу, что за прошедший год две трети (67%) населения страны стали экономить, покупая продукты питания, 27% назвали экономию существенной. Чаще всего это жители крупных городов (34%) и пенсионеры (34%). Так в Москве и Санкт-Петербурге доля тех, кто стал экономить на продуктах, несколько выше, чем по России в целом – 74%.

Половина россиян высказались против государственного ограничения цен для помощи малоимущим и выступают за другие меры поддержки. Только 14% респондентов считают госрегулирование эффективным, а треть (32%) уверены, что это должен быть комплекс административных и рыночных мер.

Если власти ограничат цены на продукты первой необходимости, то это приведет к сокращению количества магазинов, думают 55% опрошенных. 28% жителей РФ уверены, что будут перебои с поставками, а предприниматели начнут спекулировать на продовольствии. Только четверть респондентов верят, что стоимость пищи снизится, а качество жизни улучшится.

Большинство граждан России (88%) не готовы смириться со снижением качества продуктов ради снижения цены. 83% не против доплачивать за высокое качество обслуживания, 80% респондентов хотят видеть в магазинах широкий ассортимент, несмотря на то, что придется больше платить. Три четверти населения не считают, что смогут сэкономить, покупая продукты на товарных базах и загородных рынках.

Государство на продовольственном рынке, по мнению граждан, в первую очередь должно поддерживать отечественного производителя и фермеров, а также обеспечивать контроль качества продукции. Только 27% опрошенных считают, что власти могут вмешиваться в ценообразование для обеспечения доступности продуктов для малообеспеченных россиян.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.05.17

«За день отсыпаем земполотном примерно полкилометра», – рабочие рассказали, как прокладывают дорогу к Серебрянке (ФОТО). / Реновация: исправленному верить?. / Корпус Дома творчества художников в Гурзуфе растаскивают на стройматериалы (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»