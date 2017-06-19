Стоимость сыра вырастет из-за подорожавшего молока

Стоимость сырья для производства твердых сыров в России с декабря прошлого года выросла на 8%. Пока на розничных ценах скачок в стоимости сырого молока существенно не сказался. Однако эксперты предупреждают, что в ближайшее время стоит ожидать подорожания сыра в магазинах, несмотря на то, что производство отечественного сыра возросло, а объем импортной продукции снизился.

Согласно отчету Минсельхоза «О ситуации на рынке молока и молокопродуктов» стоимость выпускаемой заводами продукции выросла с начала года на 8%. Уже в апреле цены на сыр от производителя подросли на 2,8% по сравнению с мартом, и на 8,1% по сравнению с декабрем прошлого года, и составили 369,46 рублей за кг, пишут «Известия».

При этом в рознице сыры подорожали только на 2,8% с начала года, превысив среднюю продовольственную инфляцию почти вдвое. Средние потребительские цены на сыры составили 474,1 рубля. По словам экспертов, ритейлеры не заинтересованы в снижении собственной наценки. Следовательно, в ближайшие месяцы стоимость сыра на полках в магазинах должна догнать цены производителей.

Твердые сыры созревают несколько месяцев, поэтому заводы сейчас выпускают на рынок сыр, который делается и молока, закупленного в конце прошлого в начале текущего года. Рост цен на молочные продукты наблюдается в России с момента ввода продуктового эмбарго. Тогда объем импортной продукции резко упал, а спрос оставался стабильно высоким.

Так с начала года импорт сыров из стран дальнего зарубежья в Россию сократился на 43,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Отечественное производство выросло на 2,2% и составило 105 тысяч тонн.

Впрочем, если заводы продолжат наращивать объемы выпуска сыра, а его наличие на рынке будет превышать спрос, то это может сгладить подорожание для потребителя, уточняют эксперты. Пока крупнейшие розничные сети не получали уведомлений от производителей о подорожании сыров.

Москва, Зоя Осколкова

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