Цены на гречку в России резко подскочили

Гречка в России, по мнению экспертов, крупа непредсказуемая. Несмотря на то, что предложение на гречиху на рынке превышает спрос, стоимость ее резко подскочила. Подорожание отмечается с конца мая.

На минувшей неделе гречка подорожала сразу на 1355 рублей, до 29 585 рублей за тонну. Неделей ранее цены выросли на 530 рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на центр «ПроЗерно». При этом эксперты считают, что рост стоимости гречихи необоснован, поскольку ее в данный момент более чем достаточно.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, за 2016/17 сельхозгод на рынок поступило 652 тысячи тонн гречки, тогда как потребление по итогам года прогнозируется на уровне 430 тысяч тонн. Таким образом, на конец сельхозгода запасы гречки составят 222 тысячи тонн.

Годом ранее гречка стоила 69 316 рублей за тонну, высокая цена объяснялась невысоким объемом зерна на рынке – 425 тысяч тонн. На сегодняшний день эксперты не видят причин удорожания гречки.

«Гречка в нашей стране поистине непредсказуемая крупа, цены на которую зачастую ведут себя вопреки рынку», – сообщила замглавы Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова.

Возможно, переработчики зерна, наблюдающие падение цен весь год, решили остановить этот процесс путем необоснованного завышения стоимости. Впрочем, низкий потребительский спрос в скором времени вернет цены на прежний уровень, уверена Глазунова.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.06.17

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