Банки-гиганты вышли из Ассоциации российских банков

Совет Ассоциации российских банков (АРБ) одобрил выход из организации крупнейших российских банков. В общей сложности профильную ассоциацию покинули девять финансовых предприятий.

Заседание совета АРБ под руководством Гарегина Тосуняна состоялось сегодня. Согласно заявлению, поданному в июле текущего года, организацию покинули Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанк, Россельхозбанк, банк «Открытие», Альфа-банк, Бинбанк, а также БМ-Банк.

«Отстранены от участия в заседаниях совета члены совета АРБ ­ представители банков, вышедших из ассоциации», – сообщает пресс-служба АРБ.

Впрочем, ассоциация будет продолжать свою работу, несмотря на произошедшее. «Совместно с банками, сразу после съезда, мы начали работу над Стратегией развития АРБ на ближайшие годы. На основе проведенного анкетирования и были предложены меры, озвученные сегодня. У нас много планов, в частности, направленных на повышение доверия к банковской системе. Реализация их потребует усилий не только аппарата правления АРБ, но и наших членов», – отметил президент АРБ.

Как ранее писал «Новый День», Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанк, банк «ФК Открытие», Россельхозбанк, Бинбанк и Альфа-Банк в июле заявили о своем выходе из Ассоциации российских банков, обвинив ее главу Гарегина Тосуняна в том, что он не прислушивается к мнению этих банков. Опрошенные агентством эксперты указали, что кредитные организации в любом случае будут образовывать новое объединение или вступят в уже существующую Ассоциацию региональных банков России. Не исключался вариант, что крупные банки объединятся для лоббирования собственных интересов, оставив «за бортом» небольшие банки – из-за разницы в целях и интересах. Это в конечном итоге может привести к дальнейшему выдавливанию небольших игроков с рынка, что, в частности, ударит по малому бизнесу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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