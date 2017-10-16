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Понедельник, 16 октября 2017, 10:51 мск

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Экономика

Госдума рассмотрит законопроект о защите сообщивших о коррупции

Госдума рассмотрит законопроект о защите сообщивших о коррупции

В Госдуму внесен законопроект о защите людей, сообщивших о фактах коррупции. Авторы инициативы предлагают обеспечить защиту граждан от ущемления их прав и законных интересов в течение двух лет с момента регистрации уведомления о коррупции, говорится в распоряжении на правительства.

Подготовкой поправок к закону «О противодействии коррупции» занимались сотрудники Министерства труда. Они также определили необходимые меры защиты тех, кто сообщил о коррупции, в уголовном судопроизводстве в соответствии с федеральными законами «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» и «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

Так, законопроект предлагает обеспечивать конфиденциальность сведениями, которые предоставил жалобщик, сообщая о факте коррупции. Кроме того, человек, рассказавший о коррупционном нарушении должен иметь возможность получить бесплатную юридическую помощь, защиту от неправомерного увольнения и привлечения к дисциплинарной ответственности.

В конце сентября на Восточном экономическом форуме был представлен доклад, согласно которому основной проблемой для бизнеса в России остается коррупция. Как напоминает «Лента.ру», 27 июля генпрокурор России Юрий Чайка рапортовал, что за полгода за коррупционные нарушения в России были уволены 377 государственных и муниципальных служащих. По его словам, прокуроры продолжали работу по контролю за расходами чиновников и обращению в доход государства имущества, приобретенного на незадекларированные средства.

Москва, Иван Гридин

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