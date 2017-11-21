В России хотят создать реестр честных интернет-магазинов

Роспотребнадзор выступает за регулирование рынка онлайн-торговли в России. Для этого ведомство предлагает создать реестр интернет-магазинов, данные о которых будут предоставляться в Федеральную налоговую службу (ФНС). Мнения экспертов разделились. Одни считают, что такие меры излишни и лишь увеличат долю теневой коммерции, другие уверены, что это поможет в борьбе с недобросовестными продавцами.

Пункт о создании в России реестра интернет-магазинов фигурирует в стратегии госполитики в области защиты прав потребителей до 2030 года, разработанной Роспотребнадзором, пишут «Известия». Планируется, что предприниматели должны регистрировать в ФНС доменное имя сайта, используемого для оказания услуг или продажи товаров. Кроме того, налоговикам будет известен адрес электронной почты онлайн-магазина, чтобы поддерживать связь с надзорными органами.

Предполагается, что это облегчит работу с претензиями покупателей. С каждым годом число жалоб потребителей на интернет-магазины растет, так в 2012 году их было 3412, а в 2016-м – уже 8765. Проблема рынка электронной торговли в том, что продавец зачастую анонимен, указывают специалисты Роспотребнадзора.

Мнения экспертов на этот счет разнятся. Некоторые считают, что реестр позволит, во-первых, оценить объем рынка онлайн-коммерции, а во-вторых, обеспечить пользователя реальными контактами интернет-магазина.

Другие считают, что подобное регулирование излишне. У налоговиков уже есть информация о сайте, если там принимают оплату. Растущее число магазинов в сети потребует огромного количества ресурсов для поддержания такого реестра в актуальном состоянии. Обязательное представление дополнительных данных в ФНС может спровоцировать уход рынка в тень.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), рынок онлайн-коммерции в России оценивается в 920 млрд рублей. Объем теневого сектора, по мнению экспертов, приблизительно составляет 500 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.11.17

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