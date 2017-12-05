Цены на игрушки в России обогнали инфляцию и продолжают расти

В России детские игрушки за год в среднем прибавили в цене 11%, что в четыре раза больше показателя инфляции, который составляет 2,7%, по данным Центробанка. Все дело в том, что потребители делают запрос на качество товаров для детей. По словам экспертов, к Новому году стоимость игрушек по традиции вырастет.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), средняя цена игрушки на российском рынке составляет 322 рубля, еще года назад было – 290 рублей, пишут «Известия». Наибольший рост стоимости отмечен в сегменте пластмассовых игрушек – на 17%, на 9% подорожали мягкие игрушки.

В Национальной торговой ассоциации сообщили, что причина роста цен кроется в улучшении качества товаров для детей. Надзорные органы работают над тем, чтобы перекрыть ввоз в Россию низкопробных игрушек. Так Минпромторг создал портал «Сделано для детства», на котором представлены компании, продукции которых можно доверять, Роскачество проводит регулярные исследования ранка, работает государственная комиссия по антиконтрафакту.

Впрочем, ожидать стабилизации цен на игрушки не стоит. Этот товар дорожает традиционно к новогодним праздникам из-за большого спроса. В основном это происходит из-за изменения схемы логистики. Если в течение года поставщики используют морские пути и автомобильный транспорт в целях экономии, то к Новому году, чтобы исполнить большое число заказов, предпочитают самолеты, в результате товар прибавляет в цене несколько процентов.

Эксперты опасаются, что рост стоимости вынудит родителей покупать игрушки в зарубежных интернет-магазинах, где качество товара практически невозможно проконтролировать. Тем временем, в Роспотребнадзоре заявили, что большая часть не соответствующих требованиям технических регламентов товаров являются именно игрушками.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 04.12.17

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