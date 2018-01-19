Третий по величине банк Алтая «Алтайбизнес-банк» лишился лицензии

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у «АлтайБизнес-Банка». По данным регулятора, руководство кредитной организации придерживалось рискованной модели ведения дел и не предприняло мер для стабилизации ситуации.

Банк кредитовал компании, связанные с руководством, в результате на балансе скопился значительный объем активов низкого качества. «Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», – сообщает пресс-служба Банка России.

Ранее регулятор уже применял в отношении «АлтайБизнес-Банка» меры надзорного реагирования, в частности, дважды вводились ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения. Кроме того, в 2017 году между акционерами банка возник конфликт, что усугубило ситуацию, ЦБ принял решение о выведении «АлтайБизнес-Банка» с рынка.

В настоящее время банке вводится временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Отмечается, что «АлтайБизнес-Банк» был участником системы страхования вкладов. Клиенты банка могут рассчитывать на страховое возмещение в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

По данным портала «Банки.ру», на 1 декабря 2017 года «Алтайбизнес-банк»​ занимал 512 место в банковской системе РФ и третье место в Алтайском крае.

Москва, Службы информации РИА «Новый День»

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