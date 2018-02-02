Два московских банка лишились лицензии

Центробанк РФ отобрал лицензии у двух московских банков – Расчетно-кредитного банка (РКБ) и ПартнерКапиталБанка. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В отношении РКБ Банк России неоднократно применял меры надзорного реагирования. «Деятельность ООО «РКБ» на протяжении 2016-2017 годов была в значительной степени ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, что свидетельствовало о наличии реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков», – говорится в сообщении.

По величине активов на 1 декабря 2017 года Расчетно-кредитный банк занимал 184 место в банковской системе России.

В ПартнерКапиталБанке также были зафиксированы сомнительные транзитные операции. Руководство банка не соблюдало требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Бизнес-модель ПартнерКапиталБанка «была в значительной степени ориентирована на размещение денежных средств в высокорискованные активы», из-за этого у банка «образовался значительный объем проблемной задолженности», отмечает регулятор.

ПартнерКапиталБанк занимал 469 место в банковской системе РФ.

Оба банка являются участниками системы страхования вкладов. Отзыв лицензии считается страховым случаем, значит, вкладчики смогут получить страховое возмещение в размере до 1,4 млн рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.02.18

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