ЦСР Кудрина предлагает ликвидировать в России валютный контроль

Центр стратегических разработок Алексея Кудрина предлагает до 2020 года отказаться от валютного контроля в России. В ЦСР считают валютные ограничения «анахронизмом», который мешает трансграничной деятельности российского бизнеса, а также не позволяет достигать макроэкономических целей по устойчивости рубля.

Доклад о реформе валютного контроля был подготовлен экономистами Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ), пишет «Коммерсант». Авторы документа предлагают внести изменения в два этапа: к концу 2018 года необходимо отменить требования по репатриации и установить открытый режим использования иностранных счетов, в 2019-2020 годы нужно отменить требование подачи отчетности лицами, чьи счета находятся в странах, с которыми Россия автоматически обменивается информацией по стандартам ОЭСР. Одновременно нормы отчетности по зарубежным счетам нужно перенести в Налоговый кодекс. По задумке ЦСР, в результате понятия налогового резидента и валютного резидента совпадут.

Эксперты центра назвали восемь ключевых проблем валютного регулирования в России, передает РБК. Первая – наличие понятия «валютный резидент», которого нет в странах ОЭСР. Вторая – запрет на зачисление на зарубежные счета средств от продажи движимого и недвижимого имущества и ценных бумаг. Третья сложность состоит в том, что валютные резиденты должны предоставлять отчетность по иностранным счетам, нарушителям грозит штраф в размере 75-100% от суммы депозита.

Кроме того, компании по внешнеторговым контрактам обязуются выполнять требования по репатриации российской и иностранной валюты. По мнению ЦСР, такие ограничения негативно влияют на электронную торговлю, для которой быстрые межстрановые платежи имеют «ключевое значение».

Запрет на проведение валютных операций между резидентами является пятой проблемой. При этом, по словам авторов доклада, контролировать проведение таких операций зачастую невозможно. Слишком жесткая ответственность за нарушения валютного законодательства – это трудность шестая. Из-за широких формулировок в УК нарушителям потенциально грозит уголовное наказание практически за любое нарушение требований валютного законодательства, указывают в ЦСР.

В то же время система администрирования валютного контроля слишком сложна. В настоящее время налоговая служба, Центробанк, ВЭБ и таможня могут предписать устранить нарушения или применить меры в соответствии с законом. ЦБ, правительство и уполномоченные банки проводят проверки.

Последняя ключевая проблема состоит в том, что валютный контроль создает барьеры для развития Евразийского экономического союза.

Ранее о том, что валютные ограничения являются «одним из рудиментов», который сдерживает активизацию торговли, а полноценный межведомственный обмен по этим операциям отсутствует, говорил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. За смягчения валютного контроля в январе выступал Минфин. В свою очередь Центробанк настаивал на том, что нельзя убирать его сразу. По мнению регулятора, необходимо находить баланс между полной отменой валютного контроля и жестким контролем.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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