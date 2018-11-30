Подозрительные личности скупают крупные суммы валюты в российских банках

Центробанк предупредил российские банки о вовлечении в сомнительные валютно-обменные операции. Некоторые физлица скупают крупные суммы валюты и не продают ее, несмотря на колебания курсов. Такие «черные деньги» могут использоваться для нелегальных обменников или в коррупционных целях.

Регулятор проанализировал реестр операций банков с наличной валютой, сопоставив результаты с данными видеонаблюдения, пришел к выводу, что сделки сомнительны, пишут «Ведомости». Покупка иностранных денег совершается одними и теми же людьми зачастую ежедневно, а иногда и несколько раз в день. Как правило, закупаются крупные суммы – не менее 100 000 долларов за раз.

«По обращениям Банка России правоохранительные органы проводили выборочные опросы серийных покупателей валюты. Опрошенные граждане заявляли, что они не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах», – говорит представитель ЦБ.

При этом подобные операции проводились как в крупных, так и в небольших кредитных организациях. Названий банков издание не приводит. Банк России пообещал применить к ним меры воздействия по двум причинам. Первая – кассиры выдают скупщикам крупные суммы валюты в упаковках без пересчета. Вторая – проверка источников происхождения средств, на которые покупается валюта, в таких кредитных организациях проводится формально – без документального подтверждения и сопоставления с суммами операций.

Вероятно, цель скупщиков валюты – обеспечить наличными иностранными деньгами нелегальные обменники. Кроме того, подобные операции могут проводиться в коррупционных и других незаконных целях. В Центробанке пригрозили, что при выявлении подобных операций в отношении кредитной организации могут быть введены ограничительные меры, вплоть до отзыва лицензии.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.11.18

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