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Среда, 6 июня 2018, 10:11 мск

Новости Экономика

В Ростове-на-Дону «карманный» банк лишился лицензии

Фото: www.cbr.ru

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у «Русского национального банка». Кредитная организация занимала 339 место в банковской системе РФ.

Ранее регулятор неоднократно применял в отношении «Русского национального банка» меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводились ограничения на прием вкладов от населения, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

«Русский Национальный Банк» в основном обслуживал интересы собственников, кредитовал заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации. В результате на балансе банка скопились низкокачественные активы, включая имущество, которое было оценено значительно выше рыночной стоимости.

«Кроме того, банком систематически проводились непрозрачные сделки, направленные на камуфлирование принимаемых кредитных рисков с целью формального соблюдения пруденциальных норм деятельности», – говорится в сообщении регулятора.

«Русский Национальный Банк» являлся участником системы страхования вкладов. Его вкладчики могут рассчитывать на страховое возмещение в размере 100% средств на депозитах, но не более 1,4 млн рублей на одного клиента.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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