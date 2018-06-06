Россияне возложили вину за рост цен на бензин на нефтяников и власти

Жители России в большинстве своей заметили, что автомобильное топливо сильно подорожало. Виноватыми в этом россияне считают нефтяные компании, правительство и западные санкции. Большая часть граждан с пессимизмом смотрят в будущее и считают, что бензин и дальше будет дорожать, несмотря на меры, принимаемые властями для стабилизации ситуации.

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения 64% респондентов отмечают рост цен на топливо в последние два месяца. Среди водителей таких 79%. Примечательно, что нашлись и те (1%), кто говорит о незначительном снижении стоимости бензина и дизеля, передает РБК.

Подавляющее большинство опрошенных (83%) уверены, что скачок цен на автомобильное топливо негативно отразится на их материальном положении. Вероятность столкнуться с финансовыми трудностями из-за подорожания бензина выросла по оценке половины водителей, участвовавших в исследовании.

Экономическую политику российских властей одной из главных причин роста стоимости автомобильного топлива назвали 66% респондентов. Каждый пятый считает, что на рынок повлияли внешние факторы. Почти половина граждан (46%) обвиняют в случившемся в первую очередь нефтяные компании, 40% возложили вину на правительство, 19% – на владельцев АЗС, 12% – на президента Владимира Путина, 10% обвинили антироссийские санкции, введенные странами Запада, еще 9% – Госдуму и Совет Федерации (можно было дать более одного ответа).

78% россиян прогнозируют дальнейшее повышение топливных цен, только 5% верят в то, что стоимость бензина все же будет снижаться.

«Рост цен – одна из самых резонансных для населения экономических проблем. Причина – во всеобъемлющем характере последствий. Остроту проблеме придает извечный вопрос россиян: почему цены на бензин в России растут и тогда, когда стоимость нефти падает, и тогда, когда она растет», – отметил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Автомобильное топливо в России дорожает второй месяц подряд на фоне роста стоимости нефти. Эксперты прогнозируют, что цены на бензин и дизель будут повышаться и дальше, несмотря на принимаемые правительством меры. Кабмин пообещал снизить топливные акцизы, но стабилизировать рынок не удалось.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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