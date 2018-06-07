Путин: цены на бензин подскочили из-за неправильного регулирования

В ходе «Прямой линии» президент Владимир Путин объяснил, почему в России резко взлетели цены на автомобильное топливо. Глава государства признал, что это произошло из-за неправильного регулирования в сфере энергоресурсов.

Вопрос о ситуации на топливном рынке задал житель Санкт-Петербурга. «Солярка по 45 рублей, сколько можно терпеть?» – спросил президента водитель.

Путин отметил, что правительство приняло уже ряд решений по этой теме. «Но это результат не точного регулирования в сфере энергетики. Правительство совершило маневр в налоговой сфере, это стимулировало экспорт сырой нефти из страны. Компании пытаются компенсировать падение прибыли и повышают цены», – сказал глава государства.

Российский лидер напомнил, что правительство приняло решение о снижении топливного акциза. При этом запланированное на июль повышение было отменено. Федеральная антимонопольная служба будет строго следить за ситуацией.

Затем Путин переадресовал вопрос министру энергетики Александру Новаку. Глава Минэнерго рассказал об уже принятых мерах по сдерживанию цен на автомобильное топливо, в частности, о снижении акциза. О достигнутых договоренностях с нефтяными компаниями.

«Сейчас на внутреннем рынке нет дефицита бензина и солярки. Мы прорабатываем дополнительные меры. Возможно, будет введена дополнительная пошлина на экспорт нефтепродуктов», – отметил Новак.

На что президент подчеркнул, что такая мера не должна стать ударом для нефтяников, и выразил надежду, что прибегать к ней не придется.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.06.18

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