Рвение властей поддержать отечественного производителя обернется ростом цен на еду

Правительство обдумывает возможность введения ввозных пошлин на оборудование для пищевой промышленности. Представители отрасли выступили резко против такого нововведения. По их мнению, отечественные производители не смогут предложить аналогов импортному оборудованию, которое продолжат ввозить из-за рубежа, но уже дороже. В результате вместо поддержки отечественных производителей, государство добьется лишь скачка цен на продукты питания.

В настоящее время на импорт оборудования для пищевой промышленности действует нулевая ставка ввозной таможенной пошлины, передает РБК. Минпромторг предлагает повысить ставку в зависимости от вида техники на 3-10%. Оценить последствия такого шага министерство попросило Минсельхоз, тот в свою очередь обратился к отраслевым союзам и ассоциациям.

Письма получили в Союзе производителей безалкогольных напитков, Ассоциации предприятий кондитерской промышленности, Национальной мясной ассоциации, Национальном союзе производителей молока, Российском союзе пекарей. Кроме оборудования, которое участвует непосредственно в производстве продуктов, пошлинами хотят обложить и технику для упаковки.

По данным Минпромторга, «из-за отсутствия торговых барьеров для иностранных производителей доля импортной техники в российском пищепроме за последние пять лет составила в среднем 70%». При этом есть сегменты рынка, в которых российское оборудование вообще не применяется. Согласно стратегии, рассчитанной до 2030 года, доля отечественной техники в «пищевке» должна достигнуть 62%.

Представители пищепрома выступили против инициативы. Дело в том, что российские производители не смогут обеспечить регулярные поставки оборудования из-за отсутствия аналогов иностранной техники. Проектированием и разработкой новых видов оборудования для пищевой промышленности в России долгое время никто не занимался. Так доля импортных машин в индустрии ​безалкогольных напитков составляет 80-90%, в мясной перерабатывающей промышленности – около 100%, а современные упаковочные линии и материалы для упаковки вообще не имеют российских аналогов. Оборудования для производства кондитерских изделий только на 20-25% отечественное, предназначено оно для производства традиционных сладостей. В более современных сегментах, например в производстве шоколада применяется техника из Швейцарии, Германии, Италии.

По словам пищевиков, повышение пошлин – преждевременный шаг. Российские машиностроители будут догонять передовые зарубежные компании еще пять-десять лет. Дополнительные сборы приведут лишь к тому, что производители продуктов переложат возросшие издержки на плечи покупателей и поднимут цены на свой товар. Стоимость возрастет как минимум на 10%.

Кроме того, существует вероятность, что из-за пошлин компании отложат запланированную модернизацию производства. Это приведет к снижению объемов выпуска и вновь подстегнет цены.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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