Казахстан закрыл границы для продукции 36 российских птицефабрик

Минсельхоз Казахстана наложил запрет на ввоз в страну продукции 36 российских птицефабрик, расположенных на территории трех регионов. Поводом стало распространение птичьего гриппа, пресс-служба ведомства.

В пресс-службе министерства сообщили со ссылкой на данные международного эпизоотического бюро, что на территории Курской, Пензенской и Самарской областей России зарегистрировано распространение высокопатогенного птичьего гриппа.

«В рамках реализации государственной политики в области безопасности пищевой продукции, подлежащей ветеринарно-санитарному контролю и надзору, Минсельхозом Казахстана запрещен ввоз живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции на территорию республики», – говорится в сообщении.

Кроме того, из названных регионов запрещены к ввозу на территорию Казахстана корма и кормовые добавки для птиц, не прошедшие тепловую обработку, охотничьи трофеи, не прошедшие таксидермическую обработку, а также бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц.

Напомним, на прошлой неделе управление ветеринарии Саратовской области сообщило об обнаружении очага птичьего гриппа в двух личных подворьях. Специалисты ветеринарной службы проводят мероприятия по ликвидации вспышки заболевания и предотвращению распространения инфекции. Кроме того птичий грипп был зафиксирован в девяти личных подворьях в Колышлейском и Белинском районах Пензенской области, а также в деревне Нижняя Грайворонка Советского района и лесополосе Рышковского сельсовета Курского района Курской области пишет РИА «Новости».

Птичий грипп – инфекционное вирусное заболевание птиц. Иногда протекает без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.

Астана, Иван Гридин

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