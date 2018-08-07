Производители предупредили о резком росте цен на колбасы и полуфабрикаты

Несколько крупных переработчиков мяса, в том числе «Останкино» и «Дымов», сообщили о резком повышении закупочных цен на сырье, пишет газета «Ведомости». При этом традиционного летнего снижения так и не произошло, а оптовые цены растут неконтролируемо и быстрее, чем в прошлые годы.

Участники рынка отмечают, что свинина с 16 июля подорожала на 20%, индюшатина с 15 мая на 40%, а курятина – на 25%. По словам исполнительного директора Национального союза мясопереработчиков Екатерины Лучкиной, ситуация усугубляется еще и тем, что сроки поставок сырья увеличились, а поставщики все чаще нарушают взятые на себя обязательства, продавая мясо дороже, чем было оговорено.

В итоге, отмечает Лучкина, розничные цены на готовую продукцию и полуфабрикаты в ближайшее время может вырасти на 5-12%. По оценкам представителя одного из крупного ритейлеров, рост цен составит 10%.

Эксперты считают, что для роста цен существует несколько предпосылок. Так, например, представитель «Мираторга» объяснил повышение стоимости свинины теплым летом, а президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев считает, что причина кроется в подорожании кормов. Впрочем, он указал на еще один фактор – снижения конкуренции на рынке, которое произошло после введенного в декабре 2017 года запрета на импорт мяса из Бразилии.

«Запрет импорта создал дефицит, цены на сырье выросли до исторического максимума», – рассказал председатель совета директоров «Останкино» Михаил Попов. Вдобавок повлияла на ситуацию и вспышка африканской чумы свиней.

Москва, Иван Гридин

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