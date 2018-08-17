Мясопереработчики просят власти помочь поднять цены в магазинах

Производители мясных изделий обратились в правительство с просьбой о помощи. Они хотят, чтобы власти заставили торговые сети поднять цены на продукцию из мяса. Переработчики указывают, что исходное сырье сильно подросло в цене, однако магазины не спешат идти навстречу мясоперерабатывающим компаниям.

Письмо Национального союза мясопереработчиков (НСМ) поступило в адрес вице-премьера Алексея Гордеева, пишут «Ведомости». В документе производители просят повлиять на розничные сети с тем, чтобы те побыстрее согласились установить новые, более высокие цены на продукты из мяса.

Наличие письма подтвердила исполнительный директор НСМ Екатерина Лучкина. ​Представитель Гордеева отметил, что в ближайшее время вице-премьер поручит разобраться в ситуации.

Ранее производители изделий из мяса предрекли рост цен для конечного потребителя на 5-12%. Представители торговых сетей заявили, что колбасы и другая продукция подорожают на 10%. Причина кроется в повышении стоимости исходного сырья. Так, по данным НСМ, с начала года свинина подорожала на 30%, курятина – на 35%, отечественная говядина – на 10%, импортная – на 25%.

Сами мясопереработчики заявляли, что мясо подорожало из-за роста цен на корм и введения ограничений на импорт из Бразилии и США. Кроме того, усугубили ситуацию вспышки африканской чумы свиней и аномальная жара в Центральной России. Производители мясопродуктов также указали, что традиционного летнего снижения также не произошло, при этом оптовые цены растут быстрее, чем в прошлые годы, и более неконтролируемо.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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