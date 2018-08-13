Минпромторгу предложили запретить называть колбасой ненатуральные продукты

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой ввести запрет называть мясной продукцию, в составе которой мясные компоненты занимают менее 50%. Письмо с соответствующим предложением он направил министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.

Кроме того, народный избранник выступил за то, чтобы на этикетках лимонадов и соков указывалась информация об их вреде для здоровья, если они изготовлены не на основе натуральных компонентов. Такие напитки предлагается именовать «химически-синтезированными напитками», сообщает РИА «Новости».

Депутат уверен, что ряд производителей продуктов питания намеренно вводят покупателей в заблуждение, используя названия продуктов, которые предполагают натуральный состав. «Прошу Вас рассмотреть данные предложения и рассмотреть возможность их реализации в нормативно-правовых актах нашей страны», – написал депутат в письме к Мантурову.

Как писал «Новый День», месяц назад вступили в силу новые требования к маркировке молочной продукции – введен запрет на использование молочных терминов при маркировке молокосодержащих продуктов. Сметана и творог с содержанием растительных жиров теперь должны называться «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны» и «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии творога».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.08.18

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