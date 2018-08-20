Россия отказалась от собственных вертолетоносцев

Россия не будет строить вертолетоносцы для своего военно-морского флота. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Однако, по его словам, корабли, способные нести вертолеты, в ВМФ России все же быть должны.

«Вопросы, связанные со строительством авианосца для ВМФ России, в настоящее время находятся в стадии обсуждения, а по вопросу строительства вертолетоносца могу точно сказать, что вертолетоносцев в чистом понимании этого слова строить не будут», – заявил глава Минпромторга в интервью «Интерфаксу».

В то же время Мантуров сообщил, что в российском флоте должны быть корабли, способные нести вертолеты. Министр имел в виду авианесущие крейсеры, которые оснащенные вертолетным крылом, а также десантные корабли, где вертолеты будут применяться как средства высадки.

В свою очередь источник РИА «Новости» в судостроительной отрасли заявил, что вопрос о строительстве собственных вертолетоносцев еще обсуждается, решение пока не принято. «Окончательной позиции министерства обороны по этому вопросу пока нет, тема не закрыта», – сообщил собеседник агентства.

Напомним, в 2011 году Франция и Россия заключили контракт на строительство двух вертолетоносцев типа «Мистраль» – «Владивостока» и «Севастополя». Стоимость сделки – 1,2 млрд евро. В 2015 году Париж расторг контракт, поддержав таким образом антироссийские санкции, введенные Евросоюзом. Франции пришлось вернуть деньги, которые Россия уплатила за строительство кораблей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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