На верфи в Керчи построят два схожих с «Мистралями» корабля

В 2020 году в Керчи на судостроительном заводе «Залив» заложат два универсальных корабля-дока. Они будут схожи с французскими вертолетоносцами типа «Мистраль». На сегодняшний день решено построить два таких корабля, однако они могут быть запущены в серию, рассказал РИА «Новости» информированный источник в оборонно-промышленном комплексе.

Предполагается, что вертолетоносцы будут приняты на вооружение военно-морского флота в 2025 и 2026 годах. По имеющейся информации, новые корабли-доки смогут нести от 12 до 16 вертолетов.

Примечательно, что в августе 2018 года министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия не будет строить вертолетоносцы для своего военно-морского флота, но отметил, что корабли, способные нести вертолеты, в ВМФ России все же быть должны. Тогда же уточнялось, что министр имел в виду авианесущие крейсеры, которые оснащенные вертолетным крылом, а также десантные корабли, где вертолеты будут применяться как средства высадки.

«Вопросы, связанные со строительством авианосца для ВМФ России, в настоящее время находятся в стадии обсуждения, а по вопросу строительства вертолетоносца могу точно сказать, что вертолетоносцев в чистом понимании этого слова строить не будут», – говорил он.

Как писал «Новый День», в 2011 году Франция и Россия заключили контракт на строительство двух вертолетоносцев типа «Мистраль» – «Владивостока» и «Севастополя». Стоимость сделки составляла 1,2 млрд евро. В 2015 году Париж расторг контракт, поддержав таким образом антироссийские санкции, введенные Евросоюзом. Франции пришлось вернуть деньги, которые Россия уплатила за строительство кораблей.

Керчь, Иван Гридин

Керчь. Другие новости 04.12.19

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