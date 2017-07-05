Рособоронэкспорт оснастит египетские «Мистрали» оборудованием

Москва собирается поставить Каиру вертолеты Ка-52К и корабельные системы для «Мистралей». Вопрос только в финансировании, заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

По словам Михеева, вертолетоносцы, заказанные Россией и выкупленные у Франции Египтом, нужно оснастить дополнительным оборудованием. «Это будет отдельный контракт. Мы хотели бы подписать в этом году, однако многое зависит от источника финансирования», – цитирует гендиректора «Рособоронэкспорта» РИА «Новости».

Власти Египта заинтересованы как можно скорее подписать контракт на поставку допсистем, так как «Мистрали» уже вошли в состав ВМС страны, но не могут полноценно функционировать без российского оборудования.

Напомним, Франция построила два вертолетоносца класса «Мистраль» для Москвы, однако после вхождения Крыма в состав России эти корабли были перепроданы Египту. Контракт на строительство двух вертолетоносцев типа «Мистраль» для российского ВМФ был заключен летом 2011 года. Первый вертолетоносец – «Владивосток» должен был быть передан в Россию в конце 2014 года, а второй – «Севастополь» – во второй половине 2015 года. Однако Париж приостановил передачу вертолетоносцев из-за ситуации на Украине. В итоге контракт был расторгнут в начале августа 2015 года. Россия получила от Франции компенсацию – около 949,8 миллиона евро. Это стоимость полутора «Мистралей». Кроме этого Москва также вернет себе все установленное на борту «Мистралей» российское оборудование. По оценке французской прессы, простой российских «Мистралей» во Франции обходился Парижу в миллион евро в месяц.

Каир, Зоя Осколкова

Каир. Другие новости 05.07.17

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