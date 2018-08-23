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Четверг, 23 августа 2018, 12:23 мск

Новости Экономика

Deutsche Bank грозится разорвать отношения с российскими властями

Фото: Reuters

Лондонское подразделение Deutsche Bank потребовало от правительства России предоставить информацию «о вашей фирме». Российские чиновники не понимают, что от них хотят. В то же время непредоставление необходимых сведений может повлечь разрыв отношений с банком. Впрочем, о каких отношениях идет речь также остается неясным.

О письме, направленном в Минфин 27 июня, узнала газета «Ведомости». Банки рассылают подобные сообщения в рамках практики Know your customer (KYC, «знай своего клиента»). Таким образом, банковская база периодически обновляется и остается актуальной. Кроме того, процесс идентификации клиента и получения сведений о нем необходим для предотвращения отмывания и легализации средств, а также финансирования терроризма.

Правительство РФ на письмо не ответило, сообщили чиновники финансово-экономического блока. При этом в письме представители банка подчеркивали, что «невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы, может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения». На предоставление документов дается 30 дней. Получается, что срок ответа истек еще в июле. Пока других извещений от Deutsche Bank не поступало.

В письме не указывается, какие именно операции для правительства России осуществлял Deutsche Bank. Вероятно, он участвовал в качестве организатора выпусков облигационных займов, а по ряду выпусков он выступал фискальным агентом. В этом случае российское правительство могло остаться в качестве клиента в базе банка.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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