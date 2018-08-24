Читинский Центрально-Европейский банк лишился лицензии

Центробанк РФ отозвал лицензию у Центрально-Европейского банка (Чита). Кредитная организация по размеру активов занимала 322 место в банковской системе страны. По данным регулятора, банк не являлся социально значимым и не оказывал существенного влияния на банковский сектор Забайкалья.

Центрально-Европейский банк в основном предоставлял банковские гарантии. Как установили аудиторы ЦБ, «портфель выданных кредитной организацией гарантий по состоянию на 01.08.2018 составил более 6,5 млрд рублей и превысил размер ее собственных средств в 9 раз».

Из-за крайне рискованной кредитной политики руководства банка на балансе образовался значительный объем активов низкого качества. Таким образом, у кредитной организации оказалось недостаточно собственных средств, что создано угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков.

За последний год регулятор четыре раза применял в отношении Центрально-Европейского банка меры надзорного реагирования. Однако руководство не предприняло действенных мер по нормализации деятельности кредитной организации.

Лишенный лицензии банк был участником системы страхования вкладов. Его клиенты имеют право на страховое возмещение в размере суммы, хранившейся на депозитах, но не более 1,4 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов, выплаты клиентам Центрально-Европейского банка начнутся не позднее 7 сентября 2018 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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