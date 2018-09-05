В России ускорился рост цен

Потребительские цены в России в августе 2018 года выросли на 3,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года в предыдущем месяце, следует из данных Росстата. Напомним, в июле инфляция в годовом выражении составляла 2,5%.

Сравнительно с июлем инфляция в прошлом месяце замедлилась с 0,3% до нуля, а с начала текущего года ускорилась до 2,4%, говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает Росстат, в августе в 13 регионах РФ рост цен составил 0,3% и более. Наибольший прирост цен зафиксирован в Республике Алтай и Крыму – 0,5%. Объясняется это тем, что на Алтае на 0,9% выросли цены и тарифы на услуги и на 0,8% – на продовольствие в Крыму.

В то же время в 6 регионах инфляция упала на 0,3-05% в связи со снижением цен на продукты питания на 0,7-1,2%. Наибольшее удешевление товаров и услуг отмечено в Чукотском автономном округе – на 0,5%.

В Москве потребительские цены в августе снизились на 0,1% (с начала года – 2,7%), в Санкт-Петербурге – на 0,2% (с начала года – 2,4%).

В августе произошло сезонное снижение цен на овощи. Так, морковь, согласно подсчетам статведомства, стала дешевле на 16,2%, картофель и виноград – на 15,1%, огурцы, помидоры, свекла – на 12,7-14,5%, лук репчатый – на 7%. При этом наблюдался рост цен на некоторые фрукты: апельсины подорожали на 8,8%, лимоны – на 5,5%, бананы – на 1,5%.

Что касается других продуктов питания, цены на гречневую крупу снизились на 1,2%, на сухие молочные смеси для детского питания – на 0,6. Сельдь соленая стала дешевле на 0,5%.

Вместе с тем на 4,7% выросли цены на пшено, на 2,6% – свинину, на 1-1,4% – на курятину, мясной фарш, рыбу живую и охлажденную, рыбное филе, сыры и брынзу, на 0,5-0,9% – на баранину, колбасные изделия, мороженую рыбы, оливковое масло, овсяную и перловую крупы, торты, печенье, какао, консервы овощные и фруктово-ягодные для детского питания. Кроме того, на 0,5% дороже стал обходиться обед в ресторане.

Напомним, Минэкономразвития ожидает, что инфляция в стране по итогам 2018 года составит 3,4%. Центробанк России прогнозирует данный показатель на уровне 3,5-4%. Регулятор предполагает, что цены в России продолжат расти из-за повышения ставки НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.09.18

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